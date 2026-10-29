Real Cartagena debutó con empate en cuadrangulares y recibirá a Deportes Quindío la próxima fecha

Real Cartagena inició su participación en los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay II-2026 con un empate sin goles frente a Tigres FC, en compromiso disputado en el estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá.

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El conjunto cartagenero no encontró suficientes argumentos ofensivos durante la primera parte y tuvo dificultades para inquietar al equipo local. Sin embargo, después del descanso mostró otra disposición, adelantó sus líneas y consiguió generar varias opciones para quedarse con la victoria.

La reacción del equipo dirigido por Álvaro Hernández no fue suficiente para romper la igualdad. La falta de precisión en la definición y las intervenciones del guardameta Brid, quien respondió cuando fue exigido, impidieron que el cuadro auriverde regresara a casa con los tres puntos.

Con este resultado, Real Cartagena suma su primera unidad en el Grupo B y ocupa provisionalmente la segunda posición de la zona, en una instancia en la que solo el equipo que termine como líder conseguirá el cupo a la final del campeonato de ascenso.

El próximo reto del Heroico será ante su afición. El martes 3 de noviembre recibirá a Deportes Quindío en el estadio Jaime Morón León, a partir de las 6:00 de la tarde, por la segunda fecha de los cuadrangulares.