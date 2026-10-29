Real Cartagena debuta este jueves en cuadrangulares: tres jugadores siguen en recuperación

Real Cartagena afrontará este jueves 29 de octubre su primer compromiso en los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay II-2026, cuando visite a Tigres FC en Bogotá. El equipo auriverde buscará comenzar esta fase con una victoria, en un duelo en el que también está pendiente la evolución médica de tres de sus futbolistas.

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El encuentro, correspondiente a la primera fecha del Grupo B, se disputará desde las 4:00 de la tarde en el estadio Metropolitano de Techo. El conjunto cartagenero tendrá como reto adicional superar por primera vez a Tigres FC en los enfrentamientos disputados durante este año.

En la antesala del compromiso, el departamento médico del club entregó un informe sobre el estado de Marlon Balanta, Humberto García y Carlos De Las Salas, quienes continúan en diferentes etapas de recuperación.

Balanta cumple las fases de rehabilitación y su posible alta médica dependerá de la evolución que presente. García, por su parte, sigue con los trabajos establecidos en los protocolos y tiene pendiente una resonancia magnética de control para evaluar su progreso y determinar cuándo podrá recibir el alta.

En el caso de De Las Salas, el jugador cumple el protocolo de la FIFA para conmociones cerebrales y comenzó progresivamente el reacondicionamiento físico, con actividades sin impacto.