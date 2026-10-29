Policía Metropolitana capturó dos hombres con arma de fuego ilegal en Turbaco

En una oportuna reacción de la Policía Nacional, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte, fueron capturados dos hombres de 47 y 26 años de edad respectivamente, por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, durante un operativo desarrollado en el corredor vial hacia el municipio de Turbaco.

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El procedimiento se originó tras una alerta emitida desde la zona de atención policial de Arroz Barato, donde se reportó la presencia de dos motocicletas sospechosas, cuyos ocupantes podrían estar relacionados con posibles hechos de hurto bajo la modalidad conocida como hurto en manada.

Ante esta información, la central de comunicaciones de la Policía Nacional activó de manera inmediata el Plan Candado, articulando las capacidades de las unidades policiales para establecer controles estratégicos en las principales vías de acceso y salida de la ciudad.

Una de las acciones determinantes fue el cierre controlado de uno de los carriles de la vía hacia Turbaco, donde uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte establecieron un dispositivo de control que permitió interceptar una motocicleta en la que se movilizaban dos hombres que pretendían continuar su recorrido hacia ese municipio.

Durante el procedimiento de registro a personas, los uniformados hallaron en poder de uno de los ocupantes un revólver calibre 38 con munición, el cual fue incautado junto con dos teléfonos celulares y la motocicleta en la que se desplazaban.

A uno le figuran 15 anotaciones judiciales la mayoría por los delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego.

Las autoridades adelantan las verificaciones correspondientes para establecer si estas personas estarían relacionadas con otros hechos delictivos registrados en la ciudad.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

“El trabajo articulado entre las zonas de atención policial, la central de comunicaciones y las unidades de Tránsito y Transporte demuestra la importancia de la reacción inmediata y la coordinación institucional para cerrarle el paso a quienes pretenden afectar la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos”, destacó el coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias.

La Policía Nacional invita a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencias 123, garantizando la reserva de la información suministrada.