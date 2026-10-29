Policía incauta 2.160 voladores que serían vendidos durante las fiestas patronales de Magangué

Lo que parecía un recorrido habitual por las carreteras del departamento terminó con una inesperada intervención de las autoridades. Un cargamento de 2.160 voladores de cinco golpes, que al parecer tenía como destino las fiestas patronales de Magangué, fue incautado durante un operativo de vigilancia y control.

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El procedimiento fue adelantado por uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar, en coordinación con integrantes de la Infantería de Marina del Batallón de Malagana, quienes desarrollaban labores preventivas para garantizar la seguridad en los corredores viales.

La acción se registró a la altura del kilómetro 62 de la Ruta 9005, en la vía San Onofre–Cartagena, sector del peaje de Gambote, donde los funcionarios realizaron una inspección que permitió detectar las irregularidades en la movilización del material pirotécnico.

Durante la verificación fueron encontrados los artefactos explosivos recreativos, conocidos popularmente como voladores de cinco golpes, sin marca comercial visible. Al revisar los documentos, se estableció que no cumplían con los requisitos legales para su transporte.

De acuerdo con las primeras informaciones, esta mercancía presuntamente sería comercializada durante las celebraciones patronales de Magangué, municipio conocido como la capital de los ríos. Sin embargo, las circunstancias relacionadas con su distribución deberán ser verificadas por las autoridades competentes.

“Estos operativos buscan prevenir tragedias y proteger la vida de los ciudadanos. La pólvora no es un juego y su transporte, almacenamiento y comercialización deben cumplir estrictamente las medidas de seguridad establecidas por la ley. No podemos permitir que la irresponsabilidad ponga en riesgo a nuestras familias”, expresó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Los 2.160 elementos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad correspondiente, que adelantará los procedimientos administrativos establecidos en la normativa vigente sobre productos pirotécnicos.

Finalmente, la Policía Nacional hizo un llamado a comerciantes, transportadores y ciudadanos para que eviten la manipulación irresponsable de estos artículos, especialmente por parte de menores de edad, y recordó que ninguna celebración debe convertirse en una tragedia por el uso inadecuado de la pólvora.