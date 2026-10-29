Paseo de la Castellana de Cartagena inició su ampliación y anunció renovación su emblemática fuente

El Paseo de la Castellana inició las obras de ampliación de sus instalaciones en Cartagena, un proyecto que le permitirá fortalecer su oferta comercial y de servicios, pero que también contempla la renovación de uno de sus espacios más queridos: la tradicional fuente.

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Con el acto de la primera palada, el centro comercial inició una obra que sumará cerca de 12.000 metros cuadrados, con nuevas tiendas, restaurantes, espacios de entretenimiento y una torre médica. La intervención representa un crecimiento de al menos el 40 % de su área actual.

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Uno de los puntos que más llama la atención es la renovación de la fuente de La Castellana, que tendrá arreglos y nueva iluminación. Se trata de un lugar que, más allá de su estructura, guarda recuerdos de muchos cartageneros que durante años lo han convertido en punto de encuentro.

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Así lo explicó Danilo Puente, gerente general de Paseo de la Castellana, quien destacó el cariño que la comunidad siente por este espacio.

“La fuente es algo que llevo yo en mi corazón y toda la comunidad. Apenas vieron que íbamos a renovar el centro comercial, nos decían: ‘No vayan a quitar la fuente’. Ahí comenzaron a decir: ‘Ahí nací yo, ahí me enamoré yo, ahí conseguí a mi mujer’. En fin, la gente viene a citarse aquí, a Paseo de la Castellana, en la fuente”, expresó.

Nuevas marcas y servicios médicos

La ampliación también abrirá espacio para marcas como Chevignon, Americanino, Naf Naf, Baby Fresh, Skechers y Seven Seven, que se sumarán a la oferta comercial del centro comercial.

El proyecto contempla, además, una nueva plazoleta de comidas, restaurantes con servicio a la mesa, dos locales ancla, y una zona de entretenimiento al aire libre.

A esto se suma una torre médica de cuatro pisos, dos destinados a clínicas de procedimientos ambulatorios y otros dos que albergarán 44 consultorios. Entre las especialidades proyectadas están oftalmología, pediatría, ginecología y gastroenterología.

Las nuevas edificaciones se levantarán sobre áreas que actualmente funcionan como parqueaderos. Para facilitar los trabajos, ya se instalaron cerramientos y señalización en las zonas intervenidas.