Luis Torregroza Diazgranados, delegado del Presidente en la CSB del Sur de Bolívar y CARSUCRE

El abogado Luis Carlos Torregroza Diazgranados fue designado como delegado del Presidente de la República ante la Junta Directiva de la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar, CBS, y la de CARSUCRE, instancia encargada de orientar las políticas y decisiones relacionadas con la gestión ambiental en su jurisdicción.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Es un honor para mi como profesional y como persona representar al señor Presidente en la Junta Directiva de la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar y en CARSUCRE, una responsabilidad que asumo con el rigor y el compromiso que me ha caracterizado a lo largo de mi vida y desde allí vamos garantizar que las decisiones que se tomen sean coherentes, responsables y sobre todo, que generen bienestar para las comunidades y para los ecosistemas”, expresó el abogado.

En línea con la premisa en la que ha sido enfático el Presidente Abelardo De la Espriella, el abogado Torregroza resalta que “todas las entidades públicas deben garantizar el uso transparente, eficiente y eficaz de los recursos públicos y administrativos, con miras a la consecución de resultados en beneficio de la protección del medio ambiente y bienestar de sus pobladores”.

Torregroza es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en derecho público, penal, disciplinario, contratación estatal, ciencias criminológicas y derecho procesal penal, con más de 21 años de experiencia profesional. Su trayectoria ha estado marcada por la asesoría jurídica a entidades del orden nacional y territorial, así como por su participación en procesos de alta complejidad ante organismos de control y altas cortes del país.

En 2021 fue designado conjuez de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, y en 2025 recibió la Orden de la Democracia Simón Bolívar, otorgada por el Congreso de la República, como reconocimiento a su destacada trayectoria profesional y su compromiso con la justicia, la transparencia y el fortalecimiento institucional.

Actualmente es director general de la firma Torregroza Diazgranados firma que ha asesorado a entidades como agencia de defensa jurídica del Estado, agencia de contratación pública de Colombia Compra Eficiente, la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Coljuegos, Defensoría del Pueblo, la Corporación Ambiental de los Valles del Sinú y San Jorge, CVS y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC); la Aeronáutica Civil, Banco Agrario, Icetex, el Senado de la República, la Cámara de Representantes, la Contraloría General de la República, Cormagdalena, la Federación Nacional de Departamentos, el ICA y diversas instituciones públicas y privadas del país.

Su experiencia en asuntos de Estado, gestión pública y fortalecimiento institucional, junto con su reconocido liderazgo ético y jurídico, respaldan su llegada a las Junta Directivas de las corporaciones ambientales a las que fue asignado por el Presidente de la República, donde representará al Gobierno Nacional en la toma de decisiones relacionadas con la sostenibilidad ambiental y el desarrollo de la región.