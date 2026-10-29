IPCC apoya cabildos, desfiles y carnavales en barrios y corregimientos de Cartagena

La riqueza artística y comunitaria de Cartagena se desplegará en los diferentes sectores de la ciudad gracias a la realización de la programación de cabildos, desfiles y carnavales comunitarios, integrada por iniciativas beneficiarias de la convocatoria pública La Fiesta que Nos Une y eventos tradicionales respaldados institucionalmente por el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC).

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Mediante este trabajo articulado, las organizaciones populares, juntas de acción comunal y gestores culturales de las tres localidades del Distrito reciben el impulso institucional necesario para la producción de sus eventos en los barrios, garantizando el fortalecimiento de las tradiciones populares, el goce efectivo de los derechos culturales y la integración comunitaria.

El alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, enfatizó que las fiestas de la independencia le pertenecen a los barrios y a su gente.

“Llevamos la festividad al corazón de las comunidades porque ahí es donde nace y se nutre nuestra manifestación cultural. Respaldar estos cabildos y desfiles, tanto a través de nuestra convocatoria oficial como mediante apoyos institucionales directos, es garantizar que cada vecino, cada familia y cada visitante disfrute de un ambiente de integración y regocijo en sus propios entornos”, aseguró Turbay Paz.

Así mismo, la directora general del IPCC, Shirley Tuñón Vásquez, subrayó el valor transformador del trabajo de los hacedores culturales en la preservación de la memoria colectiva.

“Cada una de estas expresiones refleja el liderazgo de nuestros gestores culturales y el amor de las comunidades por sus tradiciones. Invitamos a toda la ciudadanía a revisar la programación oficial, sumarse a los recorridos de sus barrios y acompañar con entusiasmo a nuestros hacedores en esta celebración que nos conecta con nuestras raíces”, concluyó Tuñón Vásquez.

Programación oficial de cabildos, desfiles y carnavales comunitarios

Octubre:

28 de octubre (02:00 p. m.): Cabildo de las Personas en Condición de Discapacidad Regalando Cultura (Ganador de convocatoria — Desde Las Bóvedas hasta la Plaza de la Proclamación).

29 de octubre (09:00 a. m.): Desfile Tradicional del Barrio La Candelaria - Homenaje a Pedro Romero (Ganador de convocatoria — Desde Calle Lozano Lozano en La Esperanza hasta la I. E. Pedro Romero).

30 de octubre (03:00 p. m.): Carnaval por el Buen Trato (Ganador de convocatoria — Desde el Hogar Infantil El Portalito hasta el Centro Cultural del Socorro).

30 de octubre (03:00 p. m.): Cabildo Escolar IESMA (Apoyado por el IPCC — Recorrido por el barrio Santa María – Daniel Lemaitre).

Noviembre:

05 de noviembre (03:00 p. m.): Desfile Tambores de la Independencia 2026 - INEM Cartagena (Apoyado por el IPCC — Cancha múltiple de Los Caracoles, El Campestre y sectores aledaños).

06 de noviembre (09:00 a. m.): Desfile Tradicional Comunitario Olaya Stella - Homenaje a Rocky Valdez (Ganador de convocatoria — Desde Calle La Ceiba hasta Calle Rodrigo Valdez).

06 de noviembre (01:00 p. m.): Cabildo Vivo Itmina Fanti (Ganador de convocatoria — Isla de Bocachica, desde el Barrio Arriba hasta la iglesia católica del Barrio Abajo).

06 de noviembre (02:30 p. m.): Tradicional Cabildo Inclusivo Los Negritos de Alcibia (Ganador de convocatoria — Recorrido tradicional por sectores y callejones del barrio Alcibia).

07 de noviembre (03:00 p. m.): Quinto Desfile de Capitanas Veteranas de Olaya Central (Ganador de convocatoria — Calles internas del sector Olaya Central).

07 de noviembre (03:00 p. m.): IV Desfile Cultural de Comparsas Heredianas Heredia de Fiestas (Ganador de convocatoria — Desde sector Malibú hasta el Parque Central de Parque Heredia).

07 de noviembre (04:00 p. m.): Cabildo Pozonero (Ganador de convocatoria — Desde el sector Los Lagos - puente Aguas de Cartagena hasta el Centro Cultural Las Pilanderas).

07 de noviembre (06:00 p. m.): Cabildo Ancestral Ecos de una Historia Negra (Ganador de convocatoria — Desde el Parque de San Francisco por las carreras 17 y 16 en Daniel Lemaitre).

08 de noviembre (02:00 p. m.): Cabildo de Valores del Barrio El Pozón (Ganador de convocatoria — Desde Transversal 75 hasta la I. E. 14 de Febrero).

08 de noviembre (04:00 p. m.): Desfile Novembrino Pedro Salazar - 56° Aniversario (Ganador de convocatoria — Desde el Mercado Santa Rita por la Carrera 17).

09 de noviembre (07:00 p. m.): Reinado Juvenil de La Magdalena Raíces que se Visten de Fiesta (Ganador de convocatoria — Olaya Herrera, sector La Magdalena, Calle 20 de Julio).

10 de noviembre (04:00 p. m.): Serenata a Cartagena (Apoyado por el IPCC — Plaza de la Trinidad, Getsemaní).

12 de noviembre (06:00 p. m.): Gran Remate de Bando (Apoyado por el IPCC — Daniel Lemaitre, Calle 70C).

13 de noviembre (02:00 p. m.): El Desfile de la Alegría: Unidad, Memoria y Cultura en Zaragocilla (Ganador de convocatoria — Recorrido por sectores de Zaragocilla).

13 de noviembre (03:00 p. m.): Desfile de Integración Comunitaria (Ganador de convocatoria — Recorrido por Viejo Porvenir, Nuevo Porvenir y San José Obrero).

13 de noviembre (03:00 p. m.): Reinado Cultural Veterano 3ra Edición Raíces de mi Independencia Loc. 2 (Ganador de convocatoria — Barrio Olaya Herrera, sectores San José Obrero, Nuevo Porvenir y Stella).

14 de noviembre (03:00 p. m.): Desfile Festivo de la Urbanización Emmanuel por la Unión de la Comunidad (Ganador de convocatoria — Cancha de la Urb. Emmanuel y calles principales).

15 de noviembre (05:00 p. m.): Cabildo Buen Ciudadano - Versión XX (Ganador de convocatoria — Recorrido por las Diagonales 23 a 28 y Transversal 40).

Por confirmar fecha: Desfile Folclórico Tradicional de Barrios Unidos (Apoyado por el IPCC — Ciudad del Bicentenario, sector La Gran Manzana).

Por confirmar fecha: Cabildo Cultural Raíces, Identidad y Tradición - Versión X (Ganador de convocatoria — Desde el Colegio Comfamiliar en San José de los Campanos hasta el Parque de la Felicidad).