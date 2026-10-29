Inmovilizaron vehículo que atropelló a un ciclista; una mujer fue vinculada a la investigación

Medellín

Las autoridades informaron que el pasado domingo 25 de octubre fue atropellado un ciclista de 64 años en Medellín. El siniestro se reportó en la autopista sur con la calle 10 a las 6 de la mañana aproximadamente. La persona que conducía el vehículo particular huyó del lugar y no socorrió a la víctima que murió.

Luego de reportado el hecho, las autoridades comenzaron a realizar el seguimiento del carro mediante las cámaras de vigilancia de la ciudad y este miércoles se logró ubicar el vehículo color blanco que quedó grabado en video y se lograron identificar las placas. En el material visual se observa cómo el carro atropella al deportista y huye.

“Con el apoyo de agentes de tránsito de Sabaneta, logramos ubicar e inmovilizar el vehículo implicado. La conductora, una mujer que se encontraba al volante al momento del operativo, no presentó la licencia de conducción, la cual fue individualizada y vinculada formalmente a la investigación, pero serán las autoridades competentes las que determinarán las responsabilidades penales del caso”, Pablo Ruiz, secretario de Movilidad de Medellín.

El funcionario explicó que la conducta se agrava debido a que no socorrió al herido y por ello la sanción podría ser más grave, y recuerda que la solución no es huir y lo más importante es hacerse responsable de los hechos.