Inicia recuperación del Parque de la Comida Caribeña en Cartagena

En medio del hedor, el abandono, las ruinas, escombros y vestigios de consumo de drogas, el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, hizo un recorrido por las instalaciones del Parque de la Comida Caribeña, en el barrio El Espinal, para mostrar las condiciones críticas en las que se encuentra el inmueble y anunciar el inicio de las obras para recuperar, rehabilitar y transformar este espacio.

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“Esto aquí huele muy mal. Esto es el símbolo de la Cartagena que queremos dejar atrás, la ciudad de los proyectos fallidos y de las promesas incumplidas”, expresó el mandatario distrital durante la visita, al referirse a los malos olores y al deterioro de una infraestructura que, desde su concepción, estaba destinada a convertirse en un punto de encuentro para la gastronomía típica de Cartagena, pero que nunca logró cumplir ese propósito.

Ruinas, suciedad, malos olores, roedores y plagas hacen parte del panorama que encontró el alcalde en el recinto, al que señaló como símbolo de una Cartagena del pasado que su administración busca dejar atrás.

“Este sitio, desde su concepción, fue un fracaso y nunca funcionó. Hoy es símbolo de la Cartagena del pasado, de la que queremos dejar atrás en nuestro gobierno. La lista de pendientes que nos dejaron aún es grande, pero ya podemos ir tachando este; y así seguir liderando transformaciones integrales por toda la ciudad”, manifestó Turbay.

La intervención tendrá una duración estimada de dos meses, con el propósito de entregar el inmueble renovado antes de finalizar 2026. Una vez culminadas las obras, el espacio albergará las nuevas oficinas del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), la Corporación de Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre y la sede de la Junta de Acción Comunal del sector Pie del Cerro.

Una historia de promesas, cambios de uso y abandono

El Parque de la Comida Caribeña fue concebido para reunir a comerciantes locales y ofrecer a cartageneros y visitantes una muestra de la gastronomía tradicional de la ciudad. Sin embargo, el proyecto terminó tomando un rumbo distinto al previsto.

Desde 2007, sus instalaciones fueron destinadas a la Policía Comunitaria y, una década después, en agosto de 2017, pasaron a manos de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Metropolitana de Cartagena. La sede policial funcionó allí hasta finales de 2021, y el inmueble fue entregado nuevamente al Distrito a comienzos de 2022; pero la anterior administración no hizo nada ni proyectó algo en este espacio.

Desde entonces, la recuperación del predio fue anunciada en distintas ocasiones, pero las intervenciones y los cambios de destinación proyectados no consiguieron materializar una solución definitiva que devolviera el espacio a la ciudad. El abandono se prolongó y las condiciones del lugar se convirtieron en motivo de preocupación para los habitantes de El Espinal, Pie del Cerro, Getsemaní y sus alrededores.

El Parque de la Comida Caribeña siempre ha sido protagonista de recuentos de proyectos de Cartagena que no habían cumplido sus propósitos originales. Posteriormente, en 2022, 2023 y 2024, se publicaron nuevos anuncios y decisiones sobre la recuperación del inmueble, incluida la posibilidad de destinarlo a funciones institucionales y de seguridad.

Ahora, el Distrito plantea una nueva intervención con un uso definido: concentrar en el recinto dependencias culturales, la organización de las Fiestas de Independencia y la representación comunal de Pie del Cerro.

Recuperar el entorno y devolverle vida a la ciudad

La recuperación del Parque de la Comida Caribeña se suma a las intervenciones que el Distrito adelanta o proyecta, en el marco del Corredor Turístico, en el entorno del puente Heredia y sectores aledaños, como el Reloj Floral, Puerto Duro y Nuevo Chambacú, con el objetivo de mejorar las condiciones urbanas y recuperar espacios que durante años han presentado problemas de deterioro y subutilización.

En ese contexto, la rehabilitación del predio busca convertir una infraestructura deteriorada en un espacio destinado al funcionamiento de entidades distritales y al servicio de la comunidad, en un sector estratégico de conexión entre El Espinal, Pie del Cerro y el Centro Histórico.

“Estamos seguros de que esta intervención irradiará orden, seguridad y espacio público de calidad en la zona. Esto, sin dudas, erradicará problemas sociales que se fortalecen con el abandono y la oscuridad, como el consumo de drogas, las invasiones al mangle, los habitantes de calle, entre otros ámbitos”, expuso Turbay.

Con el inicio de las obras, la Alcaldía apuesta por cambiar la imagen de un lugar que durante años estuvo marcado por anuncios de recuperación que no llegaron a consolidarse y ponerlo nuevamente al servicio de Cartagena, con una fecha estimada de entrega antes de terminar el año.