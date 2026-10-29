Después de los cuatrillizos, joven de Caucasia espera trillizas idénticas

Medellín, Antioquia

Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, vuelve a ser noticia por un embarazo múltiple. Pocos días después del nacimiento de cuatro hermanos provenientes de este municipio, se conoció el caso de Anyelit Marcela Navarro Vasco, una joven de 19 años que espera trillizas que serían idénticas.

La joven, residente del barrio Las Gaviotas, se encuentra en la semana 25 de gestación y espera convertirse en madre por primera vez. Según información publicada por el medio regional H13N el 28 de octubre, el nacimiento de las tres niñas está previsto para enero de 2027.

Las tres niñas comparten placenta

De acuerdo con la información divulgada sobre el embarazo, las tres bebés comparten una misma placenta, pero se desarrollan en bolsas amnióticas independientes.

La noticia sorprendió inicialmente a la joven cuando conoció que esperaba tres bebés. El caso ha llamado la atención en el municipio por las características de la gestación y por coincidir con el reciente nacimiento de los cuatrillizos de otra familia de Caucasia.

Caucasia, protagonista de dos embarazos múltiples

El nuevo caso se conoce después del nacimiento de Mariano, Maximiliano, Emiliano y Thiago, los cuatro hijos de Kettis María Tapia y Jonatan Zapa, una pareja oriunda de Caucasia que tuvo a sus bebés el 21 de octubre en la Clínica del Prado, en Medellín.

Los cuatro niños nacieron mediante cesárea a las 34 semanas de gestación y permanecen bajo seguimiento médico, según los reportes publicados sobre el caso. La Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Caucasia también anunciaron apoyo para que la familia tenga una vivienda propia en su municipio de origen.

Ahora, la expectativa en el Bajo Cauca está puesta en la evolución del embarazo de Anyelit Marcela Navarro Vasco y en el nacimiento de las tres niñas, previsto para comienzos de 2027.