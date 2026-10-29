Avanza socialización de avances del Intercambiador de La Carolina con comunidades

“En este momento estamos desarrollando una fase esencial para la obra, pero que no es visible ante los ojos. Debajo de la infraestructura vial existen redes de gas, acueducto y alcantarillado que deben ser trasladadas de manera planificada. Esta última representa uno de los mayores retos, por su capacidad y por la importancia de garantizar la continuidad del servicio durante la ejecución del proyecto”, explicó Roberto Puente, gerente del proyecto Intercambiador de La Carolina.

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En un espacio de diálogo y participación ciudadana, la empresa Mota Engil, encargada de la ejecución de la megaobra, socializó los avances y aspectos técnicos del megaproyecto con líderes comunitarios, representantes del comercio y actores del transporte de los sectores aledaños.

El encuentro contó con el acompañamiento y la intervención del secretario de Infraestructura Distrital, Wilmer Iriarte Restrepo y la participación de líderes de las Juntas de Acción Comunal de La Carolina, Villas de la Candelaria, Villa Estrella, Parque Heredia, El Pozón, Ciudad Jardín y Fredonia, así como representantes del gremio de taxistas, mototaxistas y comerciantes de la zona.

Durante la reunión, el gerente de Mota Engil en Colombia, Pedro Teixeira, entregó un mensaje de tranquilidad a los asistentes, destacando la trayectoria de la empresa con 75 años en el sector de la infraestructura, su posicionamiento entre las 30 empresas más importantes de infraestructura vial de Europa y su presencia en más de 40 países.

La importancia de lo que no se ve

El gerente de obra, arquitecto Roberto Puente, explicó que el proyecto atraviesa una etapa fundamental para su desarrollo, aunque no sea visible a simple vista: el traslado de redes de servicios públicos que se encuentran bajo el área de intervención.

El componente técnico fue uno de los puntos centrales de la socialización, teniendo en cuenta que estas labores son indispensables para avanzar con las obras principales y evitar afectaciones en la prestación de los servicios públicos a las comunidades.

Asimismo, se informó que la vía de servicio número 1 será habilitada provisionalmente en sentido Bomba del Gallo–El Pozón, con el propósito de facilitar la movilidad y evitar que se entorpezca el tránsito que actualmente opera en doble sentido, y pasar los trabajos hacia el carril que actualmente cubre la vía Bomba del Gallo - Pozón.

Una obra que avanza con planificación y diálogo ciudadano

Roberto Puente, también fue enfático en señalar que el megaproyecto avanza de acuerdo con la planificación establecida, resaltando el cumplimiento del 100% de la gestión predial, uno de los procesos más complejos para el desarrollo de la intervención.

Este resultado representa un paso importante para la ejecución del Intercambiador de La Carolina, que contempla una solución vial integral para mejorar la circulación en uno de los puntos de mayor congestión de Cartagena.

Por su parte, el secretario de Infraestructura Distrital, Wilmer Iriarte Restrepo, acompañó el encuentro como parte del compromiso de la Administración Distrital de mantener informadas a las comunidades sobre el desarrollo de las obras, sus avances y las medidas que se implementan para garantizar la movilidad durante su ejecución.

Estos espacios permiten fortalecer la comunicación entre el equipo ejecutor, la Secretaría de Infraestructura y las comunidades, atendiendo inquietudes y promoviendo el acompañamiento ciudadano a una obra estratégica para la movilidad y la calidad de vida de miles de cartageneros.

El Intercambiador de La Carolina hace parte de las grandes apuestas de transformación vial impulsadas por la Administración del alcalde Dumek Turbay Paz, a través de la Secretaría de Infraestructura, para ofrecer soluciones estructurales a los problemas de movilidad de la ciudad.