Alcaldía de Cartagena radica proyecto para construir nuevo megacolegio de La Boquilla

Contar con colegios en buenas condiciones y espacios adecuados para el aprendizaje está más cerca de convertirse en realidad para los niños y jóvenes de La Boquilla y Santa Ana.

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La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Planeación, radicó ante el Concejo Distrital la iniciativa que modifica el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 para incluir proyectos de infraestructura educativa en el Capítulo de Inversiones con cargo al Sistema General de Regalías (SGR), priorizando la construcción del nuevo megacolegio de La Boquilla y la reconstrucción total de la Institución Etnoeducativa de Santa Ana, en la isla de Barú.

“Modificar el Plan de Desarrollo Distrital para incluir proyectos de infraestructura educativa con recursos de regalías nos permite realizar inversiones que respondan a las necesidades de nuestras comunidades. En esta ocasión, por iniciativa del alcalde Dumek Turbay, priorizamos las intervenciones en La Boquilla y Santa Ana, con el propósito de mejorar las condiciones educativas y generar nuevas oportunidades para sus niños y jóvenes”, afirmó Emilio Molina Barboza, secretario de Planeación.

Por su parte, el alcalde Dumek Turbay expuso: “A estas comunidades que tanto reclaman ser tenidas en cuenta, que se les brinde la dignidad y la calidad de vida que merecen, no podíamos seguir la dinámica histórica de darles la espalda. Gobierno tras gobierno han reclamado colegios, educación y escenarios propicios para promover óptimos proyectos de vida. Y eso es lo que tendrán en La Boquilla y en Santa Ana”.

Cabe precisar que esta modificación también abre la posibilidad de incorporar nuevas iniciativas de infraestructura educativa en el futuro, según las prioridades del Distrito y la disponibilidad de recursos.

La Boquilla tendrá un megacolegio frente al mar

Con una inversión superior a los $30.200 millones, el nuevo megacolegio de La Boquilla está proyectado para beneficiar a más de 1.000 estudiantes del corregimiento y de comunidades cercanas. Su diseño contempla una institución de carácter etnoeducativo, pensada para responder a las características del territorio y ofrecer mejores condiciones para el aprendizaje.

La infraestructura contará con biblioteca, laboratorios, cancha multiuso, comedor y cocina, además de aulas climatizadas y sistemas de eficiencia energética, entre ellos paneles solares. Su propuesta educativa también tendrá una vocación turística y náutica, con formación relacionada con el turismo, la gastronomía y las actividades vinculadas al mar, de manera que los jóvenes puedan encontrar nuevas posibilidades de desarrollo desde su propio territorio.

Para avanzar en la viabilidad del proyecto, el Distrito ha trabajado en la revisión de las condiciones del lote y en los estudios técnicos requeridos por su ubicación frente al mar Caribe. Como parte de este proceso, se realizó una inspección del terreno con la participación de la Dirección General Marítima (DIMAR) y la asistencia de los secretarios distritales de Planeación y Educación.

El trámite ante la DIMAR continúa en curso, con avances a partir del estudio oceanográfico entregado por esta entidad, un insumo importante para evaluar las condiciones del sector y determinar los aspectos técnicos necesarios para la construcción de la infraestructura.

Santa Ana tendrá una institución renovada después de más de 60 años

En la isla de Barú, la iniciativa para Santa Ana busca reconstruir por completo una institución etnoeducativa que durante más de seis décadas ha acompañado la formación de generaciones de esta comunidad. La intervención permitirá reemplazar las actuales instalaciones por espacios adecuados para las necesidades de estudiantes y docentes, con condiciones que favorezcan el aprendizaje y la permanencia escolar.

La propuesta contempla ambientes modernos para la formación académica, laboratorios, biblioteca, cancha multiuso, aulas climatizadas, comedor, cocina y zonas recreativas, entre otras comodidades. Con un enfoque etnoeducativo, la institución responderá a la identidad y las particularidades de Santa Ana, al tiempo que amplía las oportunidades de sus niños y jóvenes.

El alcalde Dumek Turbay Paz destacó que la iniciativa se ha trabajado con las comunidades y que su radicación ante el Concejo representa un avance para responder a sus expectativas. “Esta iniciativa la hemos trabajado con las comunidades de La Boquilla y Santa Ana, que han estado junto a nuestro equipo en este proceso. Dos comunidades que se han destacado en la historia de Cartagena por echar para adelante a pesar del poco apoyo de los gobiernos del pasado. Queremos que sus niños y jóvenes tengan mejores colegios y que las familias sepan que estamos dando pasos concretos para hacer realidad estas obras”, señaló el mandatario.

Es importante destacar que ambos colegios buscan brindarles a los estudiantes oportunidades para continuar su formación más allá de la educación básica y media.

“En La Boquilla estamos pensando en un gran centro universitario, además del colegio, que contará con la vinculación de los deportes marinos y complementará la formación en turismo y gastronomía. En Santa Ana estamos pensando en formación técnica, tecnológica y profesional, porque la universidad va a llegar ahora a La Boquilla y a Santa Ana para generar lo que nos pidió nuestro alcalde: oportunidades para nuestros jóvenes y un sueño de educación superior”, explicó Alberto Martínez, secretario de Educación Distrital.

¿Qué sigue?

Se espera que en los próximos días el Concejo Distrital convoque a audiencia pública para continuar con el estudio de la iniciativa y avanzar en su aprobación.

Una vez aprobada, la Alcaldía podrá avanzar hacia la contratación y ejecución de las obras, que buscan mejorar las condiciones educativas de las comunidades de La Boquilla y Santa Ana.