Aguas de Cartagena finalizó reparación de tubería de acueducto de 250 mm en San Fernando

Aguas de Cartagena informa que finalizó la reparación de una tubería de 250 milímetros de diámetro del sistema de acueducto, ubicada a la altura del barrio San Fernando.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los trabajos concluyeron y el servicio de agua potable se logró normalizar en los sectores que presentaron interrupciones: San Fernando, sector Medellín, Portal de San Fernando, El Nogal, Ternera, Villas de La Victoria, Torres de La Victoria, cementerios, Alameda La Victoria, Villa Alejandra, Los Ciruelos y las urbanizaciones Simón Bolívar, 11 de Noviembre y Berlín, además de la Cárcel de Ternera.

Aguas de Cartagena agradece la comprensión de sus usuarios durante la atención de esta situación y resalta el compromiso, la dedicación y el esfuerzo de sus trabajadores, quienes hicieron posible culminar las labores y restablecer el servicio en el menor tiempo posible.