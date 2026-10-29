Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

29 oct 2026 Actualizado 14:17

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Hoy por Hoy CartagenaCartagena

Aguas de Cartagena finalizó reparación de tubería de acueducto de 250 mm en San Fernando

El servicio de agua potable se logró normalizar en los sectores que presentaron interrupciones

Aguas de Cartagena finalizó reparación de tubería de acueducto de 250 mm en San Fernando

Aguas de Cartagena finalizó reparación de tubería de acueducto de 250 mm en San Fernando

Aguas de Cartagena finalizó reparación de tubería de acueducto de 250 mm en San Fernando
Cartagena
Añadir Caracol Radio en Google

Aguas de Cartagena informa que finalizó la reparación de una tubería de 250 milímetros de diámetro del sistema de acueducto, ubicada a la altura del barrio San Fernando.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los trabajos concluyeron y el servicio de agua potable se logró normalizar en los sectores que presentaron interrupciones: San Fernando, sector Medellín, Portal de San Fernando, El Nogal, Ternera, Villas de La Victoria, Torres de La Victoria, cementerios, Alameda La Victoria, Villa Alejandra, Los Ciruelos y las urbanizaciones Simón Bolívar, 11 de Noviembre y Berlín, además de la Cárcel de Ternera.

Aguas de Cartagena agradece la comprensión de sus usuarios durante la atención de esta situación y resalta el compromiso, la dedicación y el esfuerzo de sus trabajadores, quienes hicieron posible culminar las labores y restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado