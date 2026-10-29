Aguas de Cartagena detecta presunta conexión irregular en lavadero del barrio Armenia

Un lavadero de carros ubicado en el barrio Armenia, presuntamente, registraba una defraudación estimada en más de 900.000 litros de agua potable al mes, volumen equivalente al consumo mensual aproximado de 100 viviendas.

La conexión irregular fue detectada por Aguas de Cartagena durante sus labores de control de pérdidas, con el acompañamiento de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional.

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En el desarrollo del operativo, la empresa evidenció que el establecimiento no contaba con un contrato para la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.

Asimismo, mediante la realización de pruebas hidráulicas, evidenció que el suministro de agua potable del establecimiento, al parecer, provenía de la red interna de un predio residencial vecino.

En el marco de la intervención, los equipos técnicos ejecutaron las acciones necesarias para corregir las irregularidades identificadas y avanzar en la regularización del servicio.

Estas labores hacen parte de las acciones de inspección y control que adelanta Aguas de Cartagena para detectar conexiones no autorizadas, reducir las pérdidas de agua y proteger la infraestructura de los sistemas de acueducto y alcantarillado.

Aguas de Cartagena continuará fortaleciendo las acciones de inspección y control para promover el uso legal y responsable del agua potable, prevenir conexiones no autorizadas y garantizar un suministro continuo y seguro.