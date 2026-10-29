Afinia paga millonaria deuda a XM y descarta racionamientos en Bolívar

Afinia cumplió con el pago de la mora que tenía con XM, por valor de $131 mil millones, gracias al respaldo de EPM.

Como resultado, se suspende transitoriamente la medida de limitación de suministro prevista inicialmente para el 30 de octubre, y que obligaba a la Empresa a realizar interrupciones del servicio durante 3 horas al día en los 360 circuitos que conforman su mercado de energía en los departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El respaldo de EPM como matriz del grupo empresarial ha sido determinante. Los más de $3.6 billones que la Empresa ha invertido durante los 6 años de operación de Afinia han permitido fortalecer la infraestructura eléctrica del Caribe y representan un esfuerzo significativo para mejorar la calidad del servicio y responder a las necesidades de millones de personas en la región.

Proteger a Afinia y garantizar su sostenibilidad requiere del compromiso de todos. Cuidar la infraestructura, hacer un uso responsable de la energía, pagar oportunamente las facturas y cumplir las obligaciones asociadas a la prestación del servicio son acciones fundamentales para que los recursos invertidos puedan seguir traduciéndose en mejoras para los clientes y usuarios.

En este propósito también resulta fundamental combatir el fraude, las conexiones ilegales, el uso indebido de la energía y el deterioro de las redes, prácticas que afectan la prestación del servicio, ponen en riesgo a las comunidades y reducen la capacidad de invertir, mantener y modernizar la infraestructura que necesita el territorio.

La Empresa reitera también la importancia de que las entidades públicas cumplan oportunamente sus obligaciones, como parte de la corresponsabilidad necesaria para contribuir a la sostenibilidad del servicio. A la fecha la deuda de este segmento asciende a 420 mil millones de pesos.

Afinia mantiene su compromiso con los clientes y usuarios del Caribe, pero avanzar hacia una solución sostenible exige el compromiso decidido de todos. La calidad y continuidad del servicio de energía es una responsabilidad compartida: de la empresa, las instituciones, las autoridades, los clientes y los demás actores del sector.

Afinia continúa, además, impulsando alternativas como la energía prepagada, que promueve un uso más eficiente de la energía, facilita el autocontrol del consumo y contribuye a avanzar hacia un servicio más incluyente y sostenible. A la fecha son 65 mil familias haciendo uso de esta opción.