Trágico accidente dejó un motociclista fallecido en Bayunca

Un accidente de tránsito ocurrido en el corregimiento de Bayunca, zona rural de Cartagena, terminó con la muerte de Gustavo Manuel Díaz Mendoza, de 33 años, quien permaneció hospitalizado, pero se produjo su fallecimiento.

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De acuerdo con el relato conocido Caracol Radio, el siniestro se registró hacia las 3:00 de la mañana en el sector conocido como El Chócoro. El hombre, residente de Bayunca, había salido de su vivienda la tarde del domingo y, horas después, sus familiares recibieron la noticia de que había sufrido un accidente mientras se movilizaba en motocicleta.

Una familiar contó que él había salido de la casa alrededor de las 6:00 de la tarde del domingo. Antes de marcharse, le pidió prestada una moto a un tío y manifestó que daría una vuelta, una actividad que, según explicó, acostumbraba a realizar.

La preocupación llegó durante la madrugada del lunes, cuando la familia recibió una llamada en la que le informaron que Gustavo había resultado accidentado y se encontraba en el Centro de Atención Permanente (CAP) de Bayunca.

Desde ese momento permaneció bajo atención médica. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, su madre recibió el martes por la tarde la noticia de que había muerto como consecuencia de las lesiones sufridas.

Hasta el momento no se conocen detalles precisos sobre la forma en que ocurrió el siniestro vial.