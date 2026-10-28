Surtigas informa que no se registran afectaciones en el suministro de gas natural

Frente a la Resolución 40585 expedida por el Ministerio de Minas y Energíade Colombia, mediantela cual se declara un racionamiento programado de gas natural en el país debido a una situación técnicapresentada en la infraestructura de regasificación de la Sociedad Portuaria El Cayao S.A. E.S.P. (SPEC LNG), ubicada en Cartagena.

Surtigas informa que no se registran afectaciones en el suministro de gas natural para la demanda esencial de los clientes residenciales y comerciales. Por otro lado, se contempla una restricción para los usuarios industriales no regulados, conforme a los lineamientos establecidos.

Desde Surtigas continuamos realizando seguimiento permanente a la situación y trabajando de manera coordinada con las entidades competentes para garantizar la confiabilidad y continuidad del servicio para nuestros usuarios.

Para más información, los usuarios pueden comunicarse a nuestra línea de atención01 8000 910 164, y consultar las actualizaciones a través de nuestras redes sociales y canales de atención.