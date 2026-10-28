Sonora Dinamita de Lucho Argaín cancela concierto en México por incumplimiento de empresario

Es la segunda vez en menos de un mes que los mismos organizadores le cancelan una fecha con días de anticipación.

La Sonora Dinamita de Lucho Argaín no se presentará este jueves 29 de octubre en el Teatro Reforma del puerto de Veracruz, México, donde estaba anunciada en el concierto sinfónico “Dos Leyendas, Una Sola Noche”.

La razón, según la agrupación, es el incumplimiento de los empresarios encargados del evento, encabezados por el representante y empresario Juan Carlos Patraca Carreño, quien hasta la fecha no se ha comunicado con el grupo.

La información fue dada a conocer por la mánager de la agrupación, la señora Xíu García, y por la propia Sonora a través de un comunicado oficial.

De acuerdo con lo informado, el concierto había sido contratado inicialmente para el 1 de noviembre en Acapulco. A petición del empresario, la Sonora aceptó de buena fe cambiar la fecha y la ciudad al 29 de octubre en Veracruz, con toda la disposición de cumplir.

Sin embargo, la agrupación asegura que no se respetaron las fechas acordadas para el pago de los anticipos y que, posteriormente, se le informó que no se cubriría el hospedaje del grupo, a pesar de que esa obligación quedó establecida en el contrato firmado por ambas partes.

Con el fin de no afectar al público que ya había comprado sus boletas, la Sonora buscó una negociación con los organizadores el pasado 27 de octubre, con el ánimo de mediar y sacar adelante la presentación. La respuesta, ante el incumplimiento, fue un ultimátum: si la agrupación no aceptaba viajar sin hospedaje, la fecha quedaba cancelada. El concierto se cayó prácticamente un día antes de realizarse.

Y no es la primera vez. La agrupación reveló que estos mismos empresarios ya le habían cancelado una presentación programada para el pasado 10 de octubre en Puebla, a solo cuatro días del evento. Por la repetición de esta situación, y por respeto a su público, la Sonora se vio en la necesidad de hacer públicos los hechos.

“Como agrupación profesional, defendemos el respeto a los acuerdos, la seriedad en la contratación y el cumplimiento de las condiciones necesarias para garantizar cada presentación”, expresó la Sonora en su comunicado, en el que reiteró que su compromiso con el público es absoluto y que espera la misma responsabilidad de quienes contratan sus servicios.

La agrupación subrayó que en ningún momento ha solicitado cancelar, ni mucho menos se ha negado a cumplir con sus obligaciones, y advirtió que se reserva el derecho de reclamar los gastos, daños y perjuicios que correspondan.

Quienes hayan adquirido boletas podrán solicitar información y gestionar su reembolso directamente con la boletería donde hicieron la compra y con el Teatro Reforma, de acuerdo con sus políticas.

Finalmente, la Sonora Dinamita de Lucho Argaín lamentó los inconvenientes que esta situación pueda causar a sus seguidores, insistió en que la cancelación no se debe a falta de disposición para presentarse, sino al incumplimiento de los empresarios, y pidió atender únicamente la información publicada en sus canales oficiales.