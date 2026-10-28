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28 oct 2026 Actualizado 16:07

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Protesta de extrabajadores del Nuevo Hospital de Bocagrande bloqueó sector turístico

Piden respuestas sobre el pago de sus liquidaciones, indemnizaciones y salarios atrasados

Protesta de extrabajadores del Nuevo Hospital de Bocagrande bloqueó sector turístico

Protesta de extrabajadores del Nuevo Hospital de Bocagrande bloqueó sector turístico

Protesta de extrabajadores del Nuevo Hospital de Bocagrande bloqueó sector turístico
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La movilidad en la entrada a Bocagrande presentó intermitencias, debido a una protesta pacífica de extrabajadores del Nuevo Hospital de Bocagrande, quienes reclamaron respuestas por los despidos masivos y el incumplimiento de sus obligaciones laborales.

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Los manifestantes bloquearon el acceso a este sector turístico de Cartagena para exigir soluciones frente a los más de 100 despidos que, según denunciaron, se produjeron sin que hasta el momento hayan recibido respuestas concretas sobre el pago de sus liquidaciones, indemnizaciones y salarios atrasados.

Dayana Simancas, una de las enfermeras despedidas, manifestó que desde el pasado 5 de octubre los trabajadores afectados esperan una respuesta sobre el dinero que les adeudan.

“Nos votaron desde el 5 de octubre hasta la fecha, no nos tienen respuesta, nos deben indemnización, liquidación. No tienen respuesta, no nos dicen cuándo nos van a pagar”, expresó.

La extrabajadora también señaló que el pasado 13 de octubre acudieron a firmar las liquidaciones, pero, según su testimonio, durante ese encuentro les informaron que todavía no había claridad sobre la fecha en que recibirían los pagos pendientes.

Ante la incertidumbre, los manifestantes decidieron salir a las calles para visibilizar su situación y exigir garantías para el cumplimiento de sus derechos laborales.

Durante la protesta, los exempleados hicieron un llamado al presidente de la República, Abelardo de la Espriella para que conozca la situación y contribuya a encontrar una solución que permita resolver sus reclamaciones.

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