Presunto borracho manipulaba pistola en San Martín de Loba, Bolívar

La tranquilidad del barrio Las Flores, en el municipio de San Martín de Loba, al sur de Bolívar, se vio interrumpida por un hombre que, presuntamente bajo los efectos del alcohol, protagonizaba un escándalo en plena vía pública mientras portaba una pistola.

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Todo ocurrió en inmediaciones de la calle 7 con carrera 8, donde uniformados de la zona de Atención policial que adelantaban labores de patrullaje observaron a un ciudadano en alto grado de exaltación, aparentemente involucrado en una riña, situación que encendió las alarmas de los uniformados.

Ante el riesgo que representaba la presencia de un arma de fuego en medio de aquel altercado, los policías solicitaron refuerzos para controlar la situación y evitar que el incidente terminara en una tragedia.

En cuestión de minutos, varias unidades de la Estación de Policía San Martín de Loba llegaron al lugar y lograron intervenir oportunamente. Durante el procedimiento fue incautada una pistola marca Córdova, calibre 9 milímetros, con capacidad para nueve cartuchos.

Lo particular del caso es que el ciudadano, de 45 años, contaba con documentación para el porte del armamento. Sin embargo, según el reporte oficial, presentaba signos externos compatibles con un aparente estado de embriaguez, circunstancia que motivó la aplicación de la medida contemplada en el Decreto 2535 de 1993.

Las autoridades señalaron que esta actuación busca prevenir situaciones que puedan poner en peligro la integridad de las personas, especialmente cuando se presentan discusiones, consumo de bebidas alcohólicas y presencia de elementos capaces de causar lesiones mortales.

“Portar un arma de fuego representa una enorme responsabilidad. No podemos permitir que una discusión o el consumo de alcohol se conviertan en el detonante de una tragedia. Nuestros policías seguirán actuando oportunamente para proteger la vida y preservar la tranquilidad de las comunidades”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Finalmente, la Policía Nacional hizo un llamado a los ciudadanos que cuentan con permisos de porte o tenencia para que actúen con prudencia, eviten manipular armamento bajo los efectos de bebidas embriagantes y resuelvan sus diferencias mediante el diálogo. La institución recordó que una decisión irresponsable puede cambiar para siempre la vida de varias familias.