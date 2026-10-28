Policía descubre más de un kilo de marihuana oculto en encomienda

Lo que parecía un transporte rutinario de mercancías terminó con el hallazgo de un cargamento de presunta marihuana que era movilizado bajo la modalidad de encomienda por una de las principales carreteras del departamento.

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El procedimiento fue realizado por uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía de Bolívar, durante labores de registro y prevención en el kilómetro 87 de la Ruta Nacional 2515, sobre la vía que comunica a Sincelejo con Calamar.

En este punto, los policías le hicieron la señal de pare a un camión vinculado a una empresa de mensajería, que cubría el recorrido entre Medellín y Barranquilla.

Durante la inspección de la carga, los uniformados encontraron seis paquetes envueltos en plástico negro. Al verificar su contenido, descubrieron una sustancia vegetal de color verde que, por su olor, textura y apariencia, presentaba características similares a la marihuana.

De acuerdo con el reporte oficial, el material incautado alcanzó un peso neto de 1.455 gramos, equivalentes a un kilo y 455 gramos. El hallazgo permitió detectar un posible intento de transportar estupefacientes mediante el servicio de encomiendas.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la importancia de mantener la vigilancia sobre los corredores viales.

“Nuestros uniformados permanecen atentos a las diferentes modalidades utilizadas para transportar sustancias ilícitas. Seguiremos fortaleciendo los controles para impedir que estas cargas lleguen a las calles y afecten la tranquilidad de las familias bolivarenses”.

Las autoridades señalaron que este tipo de procedimientos forman parte de las acciones preventivas desarrolladas en las carreteras, donde se inspeccionan vehículos de transporte público, particular y de carga para detectar posibles actividades delictivas.

Finalmente, los seis paquetes fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar las actuaciones correspondientes y establecer la procedencia y el destino del cargamento.