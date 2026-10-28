Policía de Bolívar promueve campaña de seguridad vial con ciclistas

Cada pedalazo representa una historia, un destino y una familia que espera en casa.

En las carreteras de Bolívar, donde el esfuerzo de los ciclistas se encuentra con el movimiento constante de vehículos, la prudencia se convierte en la mejor compañera de viaje. Bajo esta premisa, la Policía Nacional continúa promoviendo una cultura de respeto y responsabilidad entre quienes comparten las vías del departamento.

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La jornada fue desarrollada por uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar, en el kilómetro 87 de la Ruta Nacional 2515, jurisdicción del municipio de San Juan Nepomuceno, como parte de la estrategia preventiva “No más excusas en la vía, alguien te espera en casa”.

Durante la actividad, 17 ciclistas recibieron orientaciones sobre el uso adecuado de la infraestructura vial, la importancia de portar elementos de protección y la necesidad de respetar las señales de tránsito para reducir los riesgos de accidentes.

A través de la campaña “Por una movilidad sostenible”, los policías también hicieron énfasis en evitar el uso del teléfono celular mientras se conduce, mantener la atención sobre el entorno y adoptar comportamientos responsables que permitan una convivencia segura con los demás actores viales.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la importancia de fortalecer estas acciones de sensibilización en los corredores estratégicos del territorio.

“Detrás de cada ciclista hay una familia que espera su regreso. Nuestro propósito es generar conciencia sobre el valor de la vida y recordar que la seguridad vial comienza con las decisiones responsables de cada ciudadano. Respetar las normas de tránsito y utilizar los elementos de protección puede marcar la diferencia entre llegar a casa o sufrir una tragedia”, señaló el oficial.

En total, se desarrollaron dos actividades preventivas, mediante las cuales los uniformados promovieron la bicicleta como una alternativa de transporte amigable con el medioambiente, sin dejar de lado las medidas necesarias para garantizar desplazamientos seguros.

Asimismo, las autoridades recomendaron utilizar prendas reflectivas en condiciones de poca visibilidad, revisar periódicamente el estado mecánico de las bicicletas, conservar una distancia prudente frente a otros vehículos y evitar maniobras que puedan poner en peligro la integridad física.

Finalmente, la Policía Nacional reiteró que continuará llevando este tipo de campañas a las carreteras de Bolívar, recordando que la vida no tiene repuesto y que ningún destino es más importante que regresar sano y salvo al hogar.