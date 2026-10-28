Oficina Jurídica trabaja en la derogación de 360 acuerdos obsoletos del Distrito

La Oficina Asesora Jurídica presentó ante el Concejo la tercera y última etapa del proyecto de depuración normativa, que propone derogar expresamente 360 acuerdos expedidos entre 1991 y 1999.

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La iniciativa, liderada por el jefe jurídico del Distrito, Milton José Pereira, revisó un total de 527 acuerdos correspondientes a ese período para determinar cuáles ya no tienen aplicación, cumplieron su propósito o contradicen el ordenamiento jurídico actual.

El proyecto hace parte de un proceso iniciado en 2025. En su primera fase, el Distrito depuró normas expedidas entre 2008 y 2023 mediante el Acuerdo 195 de 2025. Posteriormente, la segunda etapa revisó disposiciones de 2000 a 2007 y permitió eliminar cerca de 200 acuerdos obsoletos, con la aprobación del Acuerdo 199 de 2026.

Ahora, la última fase busca completar la revisión de los acuerdos distritales expedidos entre 1991 y 2023, con criterios establecidos en la Ley 2085 de 2021. Entre ellos figuran la obsolescencia, el cumplimiento del objeto de la norma, la vigencia temporal y las contradicciones con el régimen constitucional actual.

“Estamos poniendo la casa en orden para que las leyes trabajen a favor de la gente. Con esta depuración normativa, Cartagena deja atrás la burocracia innecesaria para dar paso a una gestión pública más clara y moderna”, afirmó Pereira.

El funcionario aclaró que la derogación no eliminaría los efectos jurídicos producidos mientras las normas estuvieron vigentes, sino que impediría que continuaran produciéndolos hacia el futuro, a partir de la entrada en vigor del acuerdo correspondiente.

La propuesta quedó en manos del Concejo Distrital para su estudio y trámite durante el tercer período ordinario de sesiones. Su aprobación permitiría cerrar la revisión de más de tres décadas de acuerdos distritales.