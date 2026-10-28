Más de 10 barrios del sur de Cartagena sin agua por daño en tubería

Aguas de Cartagena informa que sus equipos operativos se dirigen a la altura del barrio San Fernando para atender una rotura en una tubería del sistema de acueducto de 250 milímetros de diámetro.

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Durante la intervención podrán presentarse suspensiones e interrupciones en el suministro del servicio de agua en los siguientes sectores: San Fernando, sector Medellín, Portal de San Fernando, El Nogal, Ternera, Villas de La Victoria, Torres de La Victoria, cementerios, Alameda La Victoria, Villa Alejandra, Los Ciruelos y las urbanizaciones Simón Bolívar, 11 de Noviembre y Berlín, además de la Cárcel de Ternera.

La empresa informará oportunamente sobre los avances de los trabajos.