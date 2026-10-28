Más de 10 barrios del sur de Cartagena sin agua por daño en tubería
Acuacar atiende rotura del acueducto de 250 mm en San Fernando
Aguas de Cartagena informa que sus equipos operativos se dirigen a la altura del barrio San Fernando para atender una rotura en una tubería del sistema de acueducto de 250 milímetros de diámetro.
Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena
Durante la intervención podrán presentarse suspensiones e interrupciones en el suministro del servicio de agua en los siguientes sectores: San Fernando, sector Medellín, Portal de San Fernando, El Nogal, Ternera, Villas de La Victoria, Torres de La Victoria, cementerios, Alameda La Victoria, Villa Alejandra, Los Ciruelos y las urbanizaciones Simón Bolívar, 11 de Noviembre y Berlín, además de la Cárcel de Ternera.
La empresa informará oportunamente sobre los avances de los trabajos.
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...