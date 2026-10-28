Magangué se blinda contra la delincuencia con caravana de seguridad y despliegue de autoridades

La delincuencia recibió un mensaje claro: las calles son de la gente honrada. Con un amplio despliegue de uniformados y autoridades civiles, arrancó en Magangué una caravana de seguridad que recorrió diferentes sectores de la ciudad, llevando presencia institucional, prevención y un llamado a la convivencia pacífica.

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La jornada fue liderada por la Policía Nacional, a través del Departamento de Policía Bolívar y sus diferentes especialidades, en articulación con la Armada Nacional, la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía Municipal, entidades que sumaron esfuerzos para proteger la vida, los bienes y la tranquilidad de los habitantes de esta población ribereña.

Durante el recorrido, los uniformados adelantaron registros a personas y vehículos, además de labores de vigilancia en puntos estratégicos, con el propósito de prevenir hechos delictivos, identificar posibles situaciones de riesgo y cerrarles espacios a quienes pretenden alterar el orden público.

Los establecimientos abiertos al público también estuvieron bajo la lupa de las autoridades. Allí se desarrollaron actividades de inspección y control, orientadas a promover el cumplimiento de las normas, evitar comportamientos contrarios a la convivencia y brindar mayores garantías a comerciantes, trabajadores y visitantes.

Más allá de los procedimientos policiales, esta iniciativa permitió fortalecer el acercamiento con la comunidad, escuchar sus inquietudes y demostrar que la protección ciudadana también se construye mediante el diálogo, la confianza y el compromiso de todos los sectores de la sociedad.

“Nos alegra ver a la Policía y a las demás autoridades recorriendo nuestras calles. Uno se siente más tranquilo cuando observa estos controles, porque sabemos que están trabajando para proteger a nuestras familias. Ojalá estas caravanas se realicen con frecuencia”. Mensaje de respaldo de un ciudadano de Magangué.

Por su parte, el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la importancia del trabajo articulado. “Nuestro compromiso es estar cada vez más cerca de los ciudadanos. Estas caravanas representan la unión de las instituciones para prevenir el delito, fortalecer la convivencia y garantizar que las familias puedan desarrollar sus actividades en un ambiente de tranquilidad. No vamos a ceder espacios a la delincuencia”, señaló el oficial.

Con este lanzamiento, Magangué fortalece las acciones preventivas mediante una presencia coordinada de la Fuerza Pública y las autoridades territoriales. El mensaje es contundente: la seguridad no se construye únicamente desde los comandos y las estaciones, sino también en los barrios, las calles y los espacios donde la ciudadanía necesita sentir el respaldo permanente de sus instituciones.