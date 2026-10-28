¿Le contaría a una IA cosas que no comparte con nadie? | Ana, Sin Límites

La periodista Ana Vargas presenta un nuevo capítulo de ‘Ana, sin Límites’, un espacio para conversar sin tapujos sobre temas de la vida cotidiana, en el cual esta vez aborda el uso de la inteligencia artificial.

Acompañada por Juan Pablo Calvás, periodista de 6AM W, Vargas analizó el auge de la inteligencia artificial y la manera en la que cada vez más personas recurren a esta herramienta.

A pesar de que la inteligencia artificial ha ganado terreno en actividades cotidianas como buscar información u organizar tareas, también surgen preguntas sobre el lugar que esta tecnología ocupa en la vida diaria.

La discusión se centra en si la inteligencia artificial es considerada algo más que una herramienta ocasional y qué tanto recurren a ella las personas para resolver dudas, tomar decisiones o simplemente tener algo con quién conversar.

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