Joven que estuvo recluido en Asomenores fue asesinado en Cartagena / Foto: suministrada a Caracol Radio

Un homicidio por arma de fuego se presentó en el barrio El Zapatero, sector Polvorín, en el que una persona de 18 años, de sexo masculino perdió la vida.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La víctima, conocida con el alias de “Killita”, registraba una anotación judicial por el delito de homicidio, por hechos ocurridos en el año 2025 cuando era menor de edad, situación por la cual estuvo recluido en el Centro de Atención Especializada para Menores ubicado en el municipio de Turbaco, Bolívar.

Las primeras labores investigativas permiten establecer que dos individuos que se movilizaban en motocicleta llegaron hasta el lugar donde se encontraba la víctima, presuntamente dedicada al expendio de estupefacientes. En circunstancias que son materia de investigación, el parrillero le disparó causándole la muerte, para luego escapar del lugar junto con su cómplice.

La Policía Nacional activó una cápsula investigativa con personal de Inteligencia e Investigación Criminal, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, para identificar y capturar a los responsables. Las primeras hipótesis apuntan a un posible ajuste de cuentas derivado de conflictos internos de estructura delincuencial.