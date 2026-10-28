José Martín Bernier cumple un sueño de infancia junto a Alex Manga con el clásico “Déjala”

Lo que comenzó como una canción que escuchaba durante su infancia hoy se convierte en una realidad para José Martín Bernier, quien une su talento al del maestro Alex Manga, intérprete original de “Déjala”, para presentar una nueva versión de este clásico vallenato en 2026.

Este encuentro musical representa mucho más que una colaboración: es la oportunidad de rendir homenaje a una canción que marcó una etapa de su vida y conectar nuevas generaciones con uno de los temas recordados del vallenato romántico.

Con esta nueva versión, José Martín Bernier apuesta por mantener viva la esencia de un clásico, acompañado de una de las voces más reconocidas del género, en una propuesta que une nostalgia, admiración y pasión por el vallenato.