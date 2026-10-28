Investigan accidente marítimo donde falleció turista antioqueño de 18 años en Barú

Un joven de 18 años, oriundo de Medellín, falleció en Cartagena luego de resultar gravemente herido en un accidente marítimo ocurrido en inmediaciones de Barú.

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La víctima fue identificada como Yeferson Álvarez Restrepo, quien se encontraba en la zona insular de la ciudad junto a un grupo de amigos antioqueños. Tras el incidente, fue trasladado a un centro asistencial, donde murió horas después debido a la gravedad de las lesiones.

Sobre lo sucedido se conocen versiones preliminares que señalan una posible colisión entre motos acuáticas. Según esa información, el joven estaría a bordo de una de estas embarcaciones cuando se produjo el accidente. No obstante, hasta el momento no se han establecido oficialmente las causas ni la secuencia de los hechos.

El caso está a la espera de información oficial por parte de las autoridades marítimas y de policía. Entre tanto, el cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, en el sector de Zaragocilla, para los procedimientos correspondientes.

Álvarez Restrepo residía con su familia en el barrio Manrique, en Medellín, y era el segundo de dos hermanos.