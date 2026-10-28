Gobernador Yamil Arana abrirá la llave del acueducto número 12

En noviembre, el gobernador Yamil Arana Padauí abrirá la llave del acueducto de Margarita, una obra que contó con una inversión de $4.965 millones y que beneficiará a cerca de 2.000 habitantes de este municipio.

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Con esta entrega, la administración departamental llegará a 12 acueductos puestos al servicio de las comunidades, como parte de su apuesta por ampliar el acceso al agua potable y mejorar las condiciones de vida de las familias bolivarenses, especialmente en las zonas rurales.

“Estamos cumpliéndoles a las comunidades que durante años han esperado contar con agua potable en sus hogares. En noviembre abriremos la llave en Margarita y seguiremos avanzando para que más familias de Bolívar tengan acceso a este servicio esencial. Nuestra apuesta es que el agua potable deje de ser una promesa y se convierta en una realidad para la gente”, afirmó el gobernador Yamil Arana.

La entrega de Margarita hará parte de una agenda de inauguraciones que continuará durante lo que resta de 2026. La Gobernación tiene previsto poner en funcionamiento los acueductos de Soplaviento, Las Brisas, Las Piedras y Mampuján, con los que seguirá extendiendo la cobertura del servicio en diferentes municipios y corregimientos del departamento.

20 acueductos en construcción

El avance de estas obras se suma a los 20 sistemas de acueducto que actualmente se encuentran en construcción, una apuesta que busca cerrar brechas históricas en el acceso al agua potable y responder a las necesidades de comunidades que han enfrentado dificultades para contar con un suministro adecuado.

La estrategia también contempla el saneamiento básico. A la fecha, la administración departamental reporta dos obras de alcantarillado entregadas y seis más en construcción, con las que busca mejorar las condiciones sanitarias y ambientales de las poblaciones beneficiadas.

$650.000 millones para agua potable y saneamiento básico

La Gobernación de Bolívar destacó que el departamento adelanta una inversión de $650.000 millones en agua potable y saneamiento básico, una cifra que la administración presenta como la mayor inversión de su historia en este sector.

“Estamos haciendo una inversión histórica porque sabemos que el agua potable y el saneamiento básico son fundamentales para la salud, la dignidad y el desarrollo de nuestras comunidades. No se trata solamente de construir infraestructura, sino de transformar la vida de miles de familias y garantizar mejores condiciones para las próximas generaciones”, señaló Arana.

Con las obras entregadas, los proyectos próximos a entrar en funcionamiento y los sistemas que permanecen en ejecución, el Gobierno departamental busca beneficiar a 65.492 víctimas objeto de reparación, 19.900 personas de población étnica, 67.759 niños y adolescentes; y 34.509 personas en pobreza extrema.

La puesta en marcha del acueducto de Margarita, prevista para noviembre, marcará un nuevo avance en esta agenda de infraestructura, que continuará con las entregas programadas en otros territorios del departamento.