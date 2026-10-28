Dos presuntos delincuentes capturados y una cadena de oro recuperada en Cartagena

En una rápida reacción de la Policía Nacional y gracias al apoyo de la comunidad, fueron capturados dos presuntos delincuentes señalados de participar en un hurto contra una ciudadana oriunda del interior del país.

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El hecho se registró en la avenida Daniel Lemetre, sector la matuna del Centro Histórico de la ciudad, donde varios ciudadanos compartían. De acuerdo al relato de la víctima, dos sujetos llegaron al lugar y la intimidaron para despojarla de una cadena de oro. Durante el asalto, los ciudadanos reaccionaron, impidiendo que los presuntos delincuentes escaparan antes de la intervención policial.

Uniformados de la Policía Nacional llegaron al sitio y capturaron a los dos presuntos responsables. En la acción, lograron recuperar la prenda de oro, la cual fue devuelta a su legítima propietaria, quien agradeció la oportuna reacción de las patrullas de vigilancia.

Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para que respondan por el delito de hurto y se les defina su situación jurídica.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, invitando a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez.

La Policía Nacional reitera su compromiso de continuar desarrollando acciones para contrarrestar el hurto y fortalecer la seguridad en los barrios de Cartagena.