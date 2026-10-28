Cemento País felicita a Comaderas por su apertura en Turbaco

Cemento País reafirma su compromiso con el desarrollo de Bolívar y acompaña como aliado comercial la inauguración de la nueva sede de Super Constructor Comaderas en Turbaco.

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Con más de 90 años de historia, Super Constructor Comaderas nació como un depósito de maderas y evolucionó hasta convertirse en una moderna cadena de ferreterías, pionera en implementar espacios climatizados y un innovador modelo de autoservicio en la Costa Caribe. Un referente de innovación y servicio.

Hoy, con Cemento País como aliado comercial en Turbaco, celebra la apertura de su sexta sucursal, con 1.200 metros cuadrados dedicados a impulsar la construcción y el crecimiento de la región. Un espacio moderno pensado para atender desde el maestro de obra hasta el gran constructor.

Super Constructor Comaderas es una empresa con más de 90 años de experiencia en la comercialización de materiales de construcción, acabados, ferretería y productos para el hogar. Se enfocan en ofrecer productos de alta calidad, nacionales e importados, adaptándose a las necesidades de cada cliente.

Con un enfoque en la innovación y competitividad, trabajan para impulsar el desarrollo de la región, brindando soluciones integrales que aseguran la satisfacción de sus clientes y el crecimiento económico sostenible.

“Nos enorgullece acompañar a un ícono de 90 años. Super Constructor Comaderas es ejemplo de evolución y Bolívar es progreso. Esta nueva sede de 1.200 m² en Turbaco es desarrollo puro. En Cemento País creemos en alianzas que construyen región y aquí estamos para respaldar cada proyecto de nuestros aliados”, afirmó Carlos Espinosa Osorio, Gerente Comercial de Cemento País.