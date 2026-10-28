Cartagena se prepara para la segunda Gala del Museo de Arte Moderno

El arte será el punto de encuentro de una noche muy especial en Cartagena. El Museo de Arte Moderno «Enrique Grau» invita a participar en su segunda Gala MAM, bajo el lema “el arte nos une”, una celebración que tendrá lugar el lunes 21 de diciembre de 2026 en el hotel Sofitel Legend Santa Clara.

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La velada propone un encuentro entre el arte y la experiencia social, en un escenario que conjuga el patrimonio histórico de la ciudad con la hospitalidad de lujo. La programación contempla un cóctel de bienvenida, una cena de gala con una oferta gastronómica que ha sido diseñada especialmente para la ocasión por el chef francés Dominique Oudin y su equipo, además de la presentación de un cuarteto de violines, en una noche concebida para compartir alrededor de la cultura y la creación artística.

Como parte de la propuesta, los asistentes también podrán conocer una obra gráfica disponible, que hará parte de los elementos artísticos destacados de la velada.

“En Sofitel Legend Santa Clara Cartagena creemos que el arte y la cultura son esenciales para enriquecer la vida de las personas y fortalecer los vínculos con nuestra comunidad. Nos complace ser anfitriones de esta segunda Gala MAM, un encuentro que celebra el poder del arte para unirnos, generar experiencias significativas y reconocer el valor de la creación artística en Cartagena”. afirma Jean-Christophe Martinez, Gerente general del hotel.

La segunda Gala MAM busca convocar a representantes del sector cultural, empresarios, miembros de la sociedad cartagenera y amantes del arte en torno a una iniciativa liderada por el Museo de Arte Moderno de Cartagena «Enrique Grau». El encuentro ofrece una oportunidad para acercarse a la labor de esta institución y fortalecer los vínculos entre el arte y la comunidad.