Capturan en Calamar a adulto mayor señalado de presunto abuso sexual contra una menor de 14 años

Un caso de presunto abuso sexual contra una menor de 14 años, que habría terminado en un embarazo, es investigado por las autoridades en este municipio del norte de Bolívar. Las investigaciones permitieron hacer efectiva una orden de captura contra un adulto mayor, señalado de estar involucrado en los hechos.

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El procedimiento fue adelantado por uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Nacional, quienes, mediante labores investigativas y en cumplimiento de una disposición judicial, lograron ubicar y detener al hombre por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

De acuerdo con la información conocida, el episodio investigado ocurrió el 11 de abril de 2025, cuando la víctima, quien residía cerca de la vivienda del sospechoso, habría sido objeto de la conducta denunciada. Esta circunstancia hizo parte de las indagaciones desarrolladas para establecer lo sucedido.

Uno de los aspectos más delicados del expediente es que la niña quedó embarazada, situación que, según el reporte policial, estaría relacionada con el presunto abuso. El caso ha requerido actuaciones investigativas orientadas al esclarecimiento de los hechos, bajo las garantías de protección y reserva de identidad que amparan a los menores de edad.

Durante el proceso, los investigadores recopilaron elementos materiales probatorios y evidencias que permitieron sustentar la solicitud de captura. Según las autoridades, estos hallazgos ofrecen motivos razonables para vincular al indiciado con la conducta investigada, cuya responsabilidad deberá ser determinada por la justicia.

Asimismo, la Policía informó que el detenido presenta cuatro anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), relacionadas con violencia intrafamiliar, defraudación de fluidos, intimidación o amenaza y acceso carnal. Estos registros constituyen antecedentes de actuaciones judiciales y no representan, por sí mismos, condenas.

“La protección de nuestros niños, niñas y adolescentes es una prioridad. No podemos permitir que el miedo o el silencio impidan denunciar cualquier forma de violencia sexual. Continuaremos trabajando con las autoridades judiciales para que estos hechos sean esclarecidos y las víctimas reciban la protección que merecen”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Finalmente, la institución hizo un llamado a padres de familia, docentes y cuidadores para que permanezcan atentos a cambios repentinos de comportamiento, señales de temor o situaciones que puedan indicar vulneración de derechos. Ante cualquier sospecha, recomienda escuchar sin juzgar, evitar confrontar al presunto responsable, preservar la confidencialidad y acudir inmediatamente a las autoridades. Las denuncias pueden realizarse mediante la línea 123 de la Policía Nacional o la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). La prevención, el acompañamiento y la denuncia oportuna son fundamentales para proteger la integridad de la niñez.