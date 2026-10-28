Boris García llevó el sonido de San Diego a su nuevo sencillo ‘Me Encanta’

Desde las tres esquinas de la calle Cochera del Hobo, en el barrio San Diego, Boris García encontró la inspiración para su nueva apuesta musical. El cantautor cartagenero lanzó Me Encanta, un sencillo que recoge los sonidos de su tierra y los conecta con ritmos de otras latitudes.

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La canción, disponible en plataformas digitales desde el 16 de octubre de 2026, es el primer adelanto del álbum que llevará el mismo nombre y que el artista espera publicar durante el primer semestre de 2027, después de dos años de trabajo en su producción.

En este lanzamiento, García apuesta por una sonoridad que combina las raíces de la música tropical con elementos del kompa haitiano, el jíbaro puertorriqueño y la llamada “onda” cartagenera. El resultado es una propuesta pensada para bailar, pero también para reconocer la identidad cultural que atraviesa las calles, los encuentros y la vida cotidiana de Cartagena.

“Me Encanta nace en el barrio San Diego, en la tres esquina de mi calle, la calle Cochera del Hobo”, explicó el artista al hablar del origen de la canción. Para García, ese punto representa un lugar de encuentro entre culturas y una fuente de inspiración para conectar historias a través de la música.

El cantante también destacó que el sencillo refleja su manera de entender el sonido de la ciudad: una mezcla de ritmos, sentimientos y tradiciones que mantienen su esencia mientras dialogan con nuevas expresiones musicales.

“Me emociona mucho presentarles esta canción que se parece a mí y a lo que como artista represento”, expresó García, quien invitó al público a disfrutarla y reconocer en ella los sonidos propios de Cartagena.

Con más de 20 años de trayectoria artística, el músico inició su carrera a finales de los años noventa y participó en el proyecto Vallenet. Desde entonces, ha desarrollado una propuesta que combina la música tropical con una visión abierta a influencias internacionales.

Con Me Encanta, Boris García vuelve a sus raíces para contar a Cartagena desde sus ritmos, sus barrios y esa conexión entre el sol, el mar y la vida cotidiana que inspira su música.