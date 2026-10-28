Belén Marín debuta en Cartagena con la Orquesta Sinfónica de Bolívar en el Teatro Adolfo Mejía

La voz de una de las jóvenes sopranos más destacadas de la nueva generación lírica de México llegará a Cartagena.

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Voces de Iberoamérica presenta a Belén Marín en concierto, con la Orquesta Sinfónica de Bolívar, el jueves 5 de noviembre de 2026, a las 7:00 p. m., en el Teatro Adolfo Mejía, ubicado en la Plaza de la Merced, en el Centro Histórico de la ciudad.

La función, única en la ciudad, hace parte del Circuito Voces de Iberoamérica – Circuito Lírico Nacional, una iniciativa de la Fundación Camarín del Carmen – Ópera de Colombia con el apoyo del Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes que, en el año de su 50.o aniversario, abre las puertas del escenario colombiano a nuevos talentos de la lírica iberoamericana y fortalece el diálogo cultural entre países.

Una artista respaldada por el Bellas Artes de México

Belén Marín es cantante titular del Estudio de la Ópera de Bellas Artes 2026, el programa de formación y perfeccionamiento del principal escenario cultural de México.

Su viaje a Colombia cuenta con el apoyo de esta institución, que reconoce en la soprano a una de las voces con mayor proyección de su generación y confirma el interés por proyectar el talento mexicano más allá de sus fronteras.

Nacida en Tijuana, Baja California, Marín fue durante dos años consecutivos cantante titular de MOS México Opera Studio. Obtuvo el Primer Lugar en la categoría de Ópera Mexicana del Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli 2025 y fue finalista distrital de México en el Laffont Competition.

Ha interpretado roles como Lauretta y Nella en Gianni Schicchi, Bastienne en Bastien und Bastienne, Poussette en Manon de Massenet, Rosina en una adaptación de El barbero de Sevilla y Eurídice en Orfeo y Eurídice de Gluck, además de ser solista en el Réquiem de Mozart y en El Mesías de Händel.

Cartagena, Teatro Adolfo Mejía y Orquesta Sinfónica de Bolívar

El concierto cuenta con la participación de dos referentes de la vida cultural de la ciudad, vinculados al Instituto de Cultura de Cartagena: el Teatro Adolfo Mejía, joya patrimonial y principal sala de las artes escénicas de Cartagena, y la Orquesta Sinfónica de Bolívar, que acompañará a la soprano bajo la dirección musical del maestro Germán Céspedes.

La vinculación del Instituto de Cultura de Cartagena, a través de su teatro y su orquesta, demuestra el compromiso de la ciudad con la circulación de la música académica, la formación de públicos y la apertura a propuestas internacionales de alto nivel.

“Este concierto une tres voluntades: la de una joven artista mexicana respaldada por el Bellas Artes, la de una orquesta y un teatro que son orgullo de Cartagena, y la de una Ópera de Colombia que cumple 50 años creyendo en la circulación de la lírica por todo el país. Llevar a Belén Marín al Teatro Adolfo Mejía es tender un puente entre México y Colombia a través de la música”, dijo René Coronado Velandia Director General – Fundación Camarín del Carmen / Ópera de Colombia

Un programa para todos los públicos

El concierto recorrerá, en dos partes y con un intermedio de quince minutos, algunas de las páginas más brillantes del repertorio para soprano: desde el virtuosismo francés de Gounod (“Je veux vivre”) y Delibes (la célebre “Aria de las campanas” de Lakmé), pasando por Mozart, Verdi (“Caro nome”) y Donizetti, hasta el lirismo de Lehár y el sabor de la zarzuela y el repertorio español de Gerónimo Giménez y Manuel Penella.

El espectáculo está recomendado para personas a partir de los 7 años, con la intención de acercar la ópera a nuevas generaciones.

Cartagena, escenario de la lírica iberoamericana

Con esta función, Cartagena se suma al mapa de ciudades que, en el marco del Circuito Lírico Nacional, reciben a artistas de talla internacional y fortalecen su vocación como destino cultural. La alianza entre una institución mexicana, una fundación bogotana y las entidades culturales de Cartagena confirma que la ópera es un lenguaje común capaz de unir a Iberoamérica.