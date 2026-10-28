Arrancó la construcción de la cuarta vía complementaria del Intercambiador de La Carolina

Las obras del Intercambiador vial de La Carolina siguen avanzando y, con ellas, se amplían las alternativas de movilidad para los conductores cartageneros. En el barrio Villa Estrella comenzaron los trabajos de pavimentación de la Carrera 92, una intervención de 210 metros lineales que hace parte de las vías complementarias contempladas en el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) del proyecto.

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Esta nueva vía busca consolidar un circuito interno en Villa Estrella que permita distribuir mejor el tránsito vehicular y reducir la presión sobre la carretera La Cordialidad, mientras se ejecutan las obras principales del Intercambiador. Se trata de la cuarta vía complementaria del PMT y la segunda que se construye dentro de Villa Estrella.

Los trabajos en la Carrera 92 comenzaron con el trazado de la vía, las excavaciones, el retiro del material y la conformación de la superficie con relleno de triturado. Posteriormente, se realizará la fundida en concreto rígido, con un espesor de entre 20 y 25 centímetros, diseñado para ofrecer resistencia y durabilidad.

Más alternativas durante la construcción del Intercambiador

La pavimentación de la Carrera 92 se suma a las conexiones viales que el gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz impulsa para mejorar la circulación en el entorno de La Carolina durante la ejecución de esta megaobra estratégica para Cartagena.

A la fecha, ya fueron entregadas las conexiones Parque Heredia–La Carolina y Territorio Mío–Parque Heredia, utilizadas diariamente por cientos de conductores. La tercera intervención, correspondiente a la Carrera 90A de Villa Estrella, avanza y tiene prevista su entrega en noviembre.

Ahora, con el inicio de los trabajos en la Carrera 92, la Alcaldía Mayor de Cartagena continúa desarrollando las soluciones viales previstas en el PMT, de manera que los residentes de Villa Estrella y los conductores que transitan por esta zona cuenten con más opciones para sus desplazamientos.