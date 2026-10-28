Allanamiento destapó presunto expendio de drogas en Soplaviento: dos capturados

La tranquilidad de un sector de este municipio del norte de Bolívar se vio interrumpida por la llegada de investigadores de la Policía Nacional, quienes tenían en la mira una vivienda señalada de funcionar como punto de comercialización de sustancias alucinógenas.

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La intervención, adelantada mediante una diligencia de allanamiento y registro, dejó como resultado la captura de dos personas que, presuntamente, se dedicaban a la venta de drogas en pequeñas cantidades.

Detrás del procedimiento estuvo un trabajo coordinado entre la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y la Infantería de Marina, instituciones que unieron esfuerzos para contrarrestar el tráfico de estupefacientes en esta población ribereña.

En medio de la inspección, los uniformados hallaron 95 dosis de base de coca, material que fue incautado y quedó a disposición de las autoridades competentes como parte del proceso investigativo.

Según las pesquisas, los implicados utilizaban su propia residencia para desarrollar esta actividad ilegal, aprovechando el inmueble como lugar de distribución bajo la modalidad de menudeo.

Al verificar sus antecedentes, los funcionarios establecieron que ambos presentan anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, información que también forma parte de las verificaciones realizadas durante el operativo.

Frente a este resultado, el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, reiteró el compromiso institucional de combatir las redes dedicadas al comercio de sustancias ilícitas.

“Estamos fortaleciendo las labores investigativas y operativas en todos los municipios del departamento. Nuestro propósito es cerrarles el paso a quienes utilizan los barrios y las viviendas para comercializar drogas, protegiendo especialmente a nuestros niños, niñas y jóvenes”, expresó el oficial.

La institución hizo un llamado a los habitantes de Soplaviento para que suministren información que permita identificar otros posibles puntos de expendio. Entretanto, los dos capturados deberán responder ante las autoridades judiciales por los hechos que se les atribuyen.