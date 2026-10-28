Alcalde Dumek Turbay descarta “Rodada del Terror” el 31 de octubre en Cartagena

El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, ratificó que las denominadas ‘Rodadas del Terror’ están prohibidas en la ciudad y advirtió que las autoridades adelantarán operativos para impedir su realización este sábado 31 de octubre, cuando miles de niños y familias saldrán a disfrutar de la celebración de Halloween.

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El mandatario distrital fue enfático en señalar que la prioridad del Distrito es garantizar una jornada tranquila, segura y dedicada a los más pequeños, sin que caravanas de motociclistas puedan generar alteraciones del orden público, afectar la movilidad o propiciar hechos delictivos.

“¿Cómo podemos pensar en que un evento como el que el año pasado prohibimos y no hubo realización pueda pensarse en realizarse este año? Si el año pasado no hubo esa Rodada del Terror y la ciudad estuvo feliz, ¿por qué vamos a permitir que este año haya alguna intención de volverla a realizar?”, manifestó Turbay.

El alcalde confirmó que la actividad no cuenta con autorización y anunció que se coordinarán acciones con la Policía Nacional, las autoridades de tránsito y la Infantería de Marina para prevenir concentraciones y recorridos que pretendan realizarse al margen de las disposiciones del Distrito.

“No está autorizada y vamos a implementar con Policía Nacional, con autoridades de tránsito y con nuestra Infantería de Marina las acciones puntuales para que no tengan intenciones de hacerlo. Y si llegaren a plantear una actividad de esas, pues los vamos a sancionar de manera drástica”, advirtió el mandatario.

Halloween es para los niños y las familias

Turbay recordó que el 31 de octubre es una fecha de especial importancia para Cartagena, no solo por las actividades recreativas que disfrutan los menores, sino también por el movimiento que genera en los establecimientos comerciales y en la economía local.

“Es el día de los niños, es el día de los disfraces, es el día donde las familias hacen plan, donde las familias buscan un punto de encuentro para disfrutar esa fecha. Es un día importante en la economía de la ciudad, en los comercios de la ciudad. Es un día clave”, sostuvo.

En ese sentido, el alcalde reiteró que la Administración distrital no permitirá que actividades que puedan comprometer la seguridad ciudadana desplacen el propósito de una celebración pensada para el disfrute de los niños y sus acompañantes.

La posición del Distrito se mantiene ante la circulación de convocatorias en redes sociales que anuncian una nueva edición de la llamada ‘Rodada del Terror’ para este sábado, pese a que la actividad no tiene autorización de las autoridades.

Gremio motero se distancia de la convocatoria

El alcalde también destacó la posición de los representantes del gremio motero de Cartagena, quienes, según indicó, han expresado su compromiso con la celebración del Día de los Niños y han tomado distancia de la convocatoria de estas caravanas.

“Los gremios de los moteros de la ciudad han manifestado su total compromiso con una actividad de los niños, con un día de los niños, y han manifestado que no van a estar involucrados en ello”, señaló.

Turbay explicó que uno de los principales motivos de preocupación frente a estas rodadas es que, según las alertas de las autoridades y los antecedentes de este tipo de encuentros, pueden terminar siendo aprovechadas por algunas personas para cometer conductas delictivas.

“Esa Rodada del Terror terminaba siendo convertida como una oportunidad para que los que participaban en ella cometieran actos criminales, actos delictivos. Así que ya los gremios de los moteros han marcado distancia porque a ellos no les interesa la actividad ni estar involucrados en una circunstancia lesiva o de acción del delito”, afirmó.

Finalmente, el mandatario insistió en que Cartagena está preparada para garantizar el orden y la seguridad durante Halloween, y reiteró que no se permitirá la realización de caravanas motorizadas que carezcan de autorización.

“Cartagena está dispuesta, organizada y Rodada del Terror, por lo menos acá, no va a haber”, concluyó.