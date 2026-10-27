VERTOV cierra su duodécima edición con la premiación de los mejores trabajos audiovisuales

Con el reconocimiento a los mejores trabajos de su convocatoria, el Festival de Video Experimental VERTOV cerró su duodécima edición, realizada del 20 al 23 de octubre en Cartagena. Organizado por la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar (UNIBAC), el encuentro reunió 70 productos inscritos y una programación de proyecciones, talleres, laboratorios, conferencias y espacios de formación dedicados a las posibilidades del lenguaje audiovisual.

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Bajo la temática la Expansión de las formas, el festival abrió espacio a propuestas de ficción, no ficción, fotografía, ilustración, videoarte, podcast y periodismo, entre otros formatos. La diversidad de trabajos mostró distintas maneras de construir relatos mediante imágenes, sonidos, recursos gráficos y herramientas narrativas, desde historias de memoria y experiencias cotidianas hasta ejercicios de experimentación artística.

La programación se desarrolló en UNIBAC, el Pasaje Leclerc y la Casa Bolívar. Además de la competencia, incluyó encuentros con realizadores y profesionales, actividades que acercaron a los estudiantes a otros procesos de producción y les permitieron conocer experiencias más allá de su entorno académico.

Las obras que recibieron el reconocimiento

En cortometraje de ficción nacional, el premio fue para Después se hizo la luz, de Joss Sarmiento, mientras que Sin conexión, de Yesid Verbel, obtuvo el reconocimiento en ficción local. En no ficción nacional ganó Ánima, de Nicolás León, y en la categoría local fue distinguido Tabaco y memoria, de Amaury Figueroa.

En los formatos breves y publicitarios, el jurado reconoció Quizá seas tú, dirigido por Alejandro Jiménez e inscrito por Raúl Alejandro Torres Morales, en filminuto; Corazones tristes, de Gabriel Sará, en videoclip, y Un gramo de error, realizado por Gabriela Neira, Shaloni Maduro, Isabella Garay, Danna Amador, David Tapia y Dalios Tapia, en spot publicitario.

El periodismo también tuvo presencia entre los trabajos premiados. No todos los artistas de champeta viven de la champeta, de Brayan Castro y Elías Villadiego, obtuvo el reconocimiento en reportaje. En crónica, el premio fue para Edwin, el Maestro: cuando los barcos traían música, de Amaury Mauricio Figueroa Cassiani y Adriana Valentina Silva Arango.

En podcast, el jurado distinguió Armero, una infancia olvidada, realizado por Dayana Cabarca, María Espinosa, Juan Pérez, Franchesca Ramones, Susana Rodríguez, Honey Romero y Diana Torres.

Las categorías de fotografía destacaron tres propuestas: Identidad, de Nicoll Cervantes, en fotografía artística; La calle, de Alejandra Martínez, en fotografía documental internacional, y El oficio de resistir, de Mónica Castellón, en fotografía documental local. En ilustración ganó La lisura, de Giovanny González, y en videoarte, Aferro Plexo Solar, de María Fernanda Galvis.

Una experiencia que va más allá de las aulas

Para los estudiantes, VERTOV representa la oportunidad de presentar sus trabajos ante otros públicos, recibir reconocimiento y conocer propuestas desarrolladas en diferentes contextos. La experiencia también les permite acercarse a las dinámicas de exhibición y circulación de obras, etapas importantes para quienes comienzan a abrirse camino en el campo audiovisual.

Lucy Pietro, directora del programa de Comunicación Audiovisual de UNIBAC y del festival, destacó el valor de la participación estudiantil y la experiencia que adquieren los creadores al presentar sus trabajos. También resaltó la presencia de estudiantes de Puerto Rico y Costa Rica, que favoreció el intercambio de experiencias y referentes culturales. Según explicó, el festival busca ampliar su proyección internacional y mantener el vínculo entre la creación, la investigación y el aprendizaje.

Ese intercambio se hizo visible en la experiencia de Susana Rodríguez, estudiante de sexto semestre de la Universidad de Cartagena, quien recibió el premio en podcast junto con sus compañeros por Armero, una infancia olvidada. Rodríguez manifestó su sorpresa y agradecimiento por el reconocimiento, pues no esperaba ganar frente a los trabajos presentados por estudiantes de UNIBAC.

Julián Rincón, profesor de Producción Audiovisual y coordinador de VERTOV desde hace cinco años, señaló que le ha llamado la atención el crecimiento del festival y la evolución de los trabajos estudiantiles en cada edición. Según explicó, cada año encuentra más aprendizaje, talento y compromiso en las propuestas, junto con mayores oportunidades de participación y acercamiento a otras culturas.

El periodismo también hace parte de la creación

La presencia de las categorías de crónica y reportaje tuvo un significado especial para Érica Otero, profesora de Redacción de Medios y del semillero de periodismo Contadores de Historias, de UNIBAC. La docente expresó su satisfacción por contar con un espacio para el periodismo dentro del festival y recordó el trabajo que implicó incorporar estos dos géneros a la convocatoria.

Otero destacó que, aunque el periodismo no siempre se presenta como un producto audiovisual, constituye la base fundamental para todos los productos comunicaciones: “El periodismo es investigación, es escribir y reconstruir hechos; esos elementos son el principio para llevar cualquier historia a la pantalla”.

En doce ediciones, VERTOV ha mantenido un espacio para que estudiantes y realizadores presenten sus obras, conozcan otras propuestas y se acerquen a distintas maneras de producir y contar sus ideas.