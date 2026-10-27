Vehículo se accidentó y terminó en un lago de la ruta 90, zona norte de Cartagena

Un vehículo particular de color blanco terminó dentro de un cuerpo de agua en un tramo de la vía La Cordialidad que comunica al corregimiento de Bayunca con Manzanillo del Mar, en Cartagena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

De acuerdo con la información conocida por Caracol Radio, el conductor habría perdido el control del automotor y salido de la carretera por causas que aún no han sido establecidas. La trayectoria del vehículo terminó en el lago, donde quedó parcialmente sumergido.

En medio de la emergencia, el conductor logró ubicarse sobre el techo del carro para mantenerse a salvo mientras solicitaba ayuda. La situación fue advertida por personas que se movilizaban por el sector, quienes se acercaron para auxiliarlo y alertar a las autoridades sobre lo sucedido.

Mientras se intentaba ayudar al ocupante, también se esperaba la intervención de los organismos competentes para atender la emergencia y evaluar las maniobras necesarias para retirar el automotor del agua.

Hasta ahora no se han conocido detalles oficiales sobre las circunstancias del siniestro, ni información confirmada acerca del estado de salud del conductor, que se presume salió ileso.