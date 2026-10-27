Una bala perdida mató a un carpintero en La Esperanza y dejó herido a un niño

Un homicidio con arma de fuego se presentó en el barrio La Esperanza, sector El Hoyo

Luis Eduardo Julio Silgado había salido a compartir con varios amigos en el barrio La Esperanza, sector El Cielito, cuando un ataque a tiros terminó convirtiendo la noche en tragedia. El carpintero, de 35 años y padre de dos niños, murió horas después en un centro asistencial. En el mismo hecho, un menor resultó herido en una pierna.

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Según el relato de la esposa de la víctima, el hombre se encontraba en la puerta de una vivienda hacia las 7:30 de la noche del domingo 25 de octubre, cuando varios sujetos llegaron al lugar y comenzaron a disparar contra el grupo.

Luis Eduardo habría intentado alejarse para protegerse, pero uno de los proyectiles lo alcanzó en la espalda. En medio de la balacera, otra bala impactó al niño, quien se encontraba casualmente en el sector.

Tras el ataque, el carpintero fue trasladado al Hospital Universitario del Caribe. Allí, el personal médico logró estabilizarlo y prepararlo para una intervención quirúrgica. Sin embargo, falleció hacia las tres de la madrugada del lunes 26 de octubre, debido a la gravedad de las heridas.

La esposa de Julio Silgado aseguró que el ataque no iba dirigido contra él y que habría sido alcanzado por una bala perdida.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Cartagena informó que, de acuerdo con los primeros datos recopilados, el hecho se habría producido en medio de una riña.

“La Policía Nacional activó de forma inmediata su cápsula investigativa para recolectar los testimonios y buscar otros elementos materiales”, señaló la institución, que busca establecer las circunstancias del ataque e identificar a los involucrados.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar quiénes accionaron las armas de fuego. Mientras tanto, el caso deja a una familia de luto y a un menor herido en un episodio de violencia que alteró la tranquilidad del secto