Se adelantan trabajos correctivos en la Regasificadora de Cartagena

La Sociedad Portuaria El Cayao S.A. E.S.P. (SPEC LNG) informa que, tras identificar una condición operativa en la unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU, por sus siglas en inglés), se realizan trabajos correctivos en uno de sus cuatro trenes de regasificación.

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Estas actividades serán desarrolladas por personal especializado bajo estrictos protocolos técnicos, operativos y de seguridad. Se estima que los trabajos tendrán una duración aproximada de entre siete y ocho días, período durante el cual la terminal continuará prestando el servicio con una capacidad máxima de regasificación de 400 Mpcd.

SPEC LNG se encuentra en coordinación con los usuarios de la terminal, las autoridades competentes y los demás agentes del mercado, para la atención de las necesidades energéticas del país.