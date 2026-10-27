Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

27 oct 2026 Actualizado 08:02

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Hoy por Hoy CartagenaCartagena

Se adelantan trabajos correctivos en la Regasificadora de Cartagena

La intervención se realiza en la unidad flotante de almacenamiento y regasificación, pero mantendrá una capacidad de regasificación de 400 millones de pies cúbicos por día

(SPEC LNG)

Cartagena
Añadir Caracol Radio en Google

La Sociedad Portuaria El Cayao S.A. E.S.P. (SPEC LNG) informa que, tras identificar una condición operativa en la unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU, por sus siglas en inglés), se realizan trabajos correctivos en uno de sus cuatro trenes de regasificación.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Estas actividades serán desarrolladas por personal especializado bajo estrictos protocolos técnicos, operativos y de seguridad. Se estima que los trabajos tendrán una duración aproximada de entre siete y ocho días, período durante el cual la terminal continuará prestando el servicio con una capacidad máxima de regasificación de 400 Mpcd.

SPEC LNG se encuentra en coordinación con los usuarios de la terminal, las autoridades competentes y los demás agentes del mercado, para la atención de las necesidades energéticas del país.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado