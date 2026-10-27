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27 oct 2026 Actualizado 00:34

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Cartagena

Riña entre dos mujeres frente al Reloj Público de Cartagena

El caso quedó registrado en video

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Un caso de intolerancia quedó expuesto en redes sociales luego de que circularan imágenes de una confrontación física entre dos personas en pleno Centro Histórico de Cartagena, específicamente en el sector del Reloj Público.

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En las grabaciones, que se difundieron principalmente a través de Facebook, se observa a las involucradas intercambiando agresiones ante la mirada de varios ciudadanos que se encontraban en el lugar.

Una de las personas que aparece en las imágenes es una mujer trans conocida, quien ha ganado reconocimiento en Cartagena, particularmente en el barrio San Francisco, por publicar videos de humor en sus redes sociales.

La otra persona involucrada sería una mujer, aunque no se han establecido públicamente mayores detalles sobre su identidad.

Hasta el momento, no se conocen las razones que desencadenaron la pelea ni se dispone de información oficial sobre posibles intervenciones de las autoridades.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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