Riña entre dos mujeres frente al Reloj Público de Cartagena

Un caso de intolerancia quedó expuesto en redes sociales luego de que circularan imágenes de una confrontación física entre dos personas en pleno Centro Histórico de Cartagena, específicamente en el sector del Reloj Público.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En las grabaciones, que se difundieron principalmente a través de Facebook, se observa a las involucradas intercambiando agresiones ante la mirada de varios ciudadanos que se encontraban en el lugar.

Una de las personas que aparece en las imágenes es una mujer trans conocida, quien ha ganado reconocimiento en Cartagena, particularmente en el barrio San Francisco, por publicar videos de humor en sus redes sociales.

La otra persona involucrada sería una mujer, aunque no se han establecido públicamente mayores detalles sobre su identidad.

Hasta el momento, no se conocen las razones que desencadenaron la pelea ni se dispone de información oficial sobre posibles intervenciones de las autoridades.