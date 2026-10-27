Realizan limpieza a canal El Bajo en Turbaco, Bolívar

La Alcaldía de Turbaco continúa adelantando labores intensivas de limpieza y recuperación del canal del sector El Bajo, una intervención que se desarrolla de manera ininterrumpida desde el pasado domingo con el propósito de mitigar nuevos riesgos de inundaciones y garantizar un adecuado flujo de las aguas durante la actual temporada de lluvias.

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Las cuadrillas desplegadas en la zona han realizado la extracción de una gran cantidad de residuos sólidos que obstruían el cauce, entre ellos colchones, televisores, cascarones de neveras, lavadoras y otros elementos de gran tamaño que fueron arrojados de manera inadecuada al canal, dificultando su funcionamiento y aumentando el riesgo de emergencias para las comunidades vecinas.

Los trabajos hacen parte de las acciones preventivas lideradas por la Administración Municipal para reducir los impactos generados por las fuertes precipitaciones y proteger a las familias que habitan en los sectores más vulnerables del municipio.

Desde la Alcaldía se reiteró el llamado a la ciudadanía para que adopte prácticas responsables en el manejo de los residuos sólidos y evite convertir los canales en depósitos de basura, una conducta que termina afectando a toda la comunidad al provocar represamientos e inundaciones.

Las autoridades recordaron que la disposición inadecuada de muebles, electrodomésticos en desuso y otros desechos voluminosos genera graves afectaciones ambientales y dificulta las labores de mantenimiento que periódicamente realizan las cuadrillas operativas.

La administración municipal insistió en que la prevención es una tarea conjunta entre Gobierno y ciudadanía, por lo que invitó a los habitantes a denunciar estas prácticas y contribuir al cuidado de los canales y cuerpos de agua del municipio.

Frente a la gran cantidad de residuos encontrados durante las labores de limpieza, la alcaldesa Claudia Espinosa Puello expresó su preocupación e hizo un reconocimiento al esfuerzo del personal que adelanta las intervenciones, insistiendo en la importancia de que la comunidad se sume al cuidado de estos espacios.