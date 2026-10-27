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27 oct 2026 Actualizado 15:42

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La Ruta del Cuidado llega a Villa Hermosa con una amplia oferta de servicios gratuitos

La jornada ofrecerá atención en salud, apoyo alimentario, asesorías, formación y orientación sobre programas sociales para las personas dedicadas al cuidado

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La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social y su Oficina de Asuntos para la Mujer, invita a las cuidadoras y cuidadores a participar en una nueva Ruta del Cuidado, que se realizará este miércoles 28 de octubre, de 8:00 a. m. a 12:00 p. m., en el Instituto Educativo Metropolitano de Cartagena, barrio Villa Hermosa.

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Entre los servicios disponibles se encuentran medicina general, odontología, vacunación, valoración nutricional y tamizaje visual, además de orientación en salud mental, certificación de discapacidad y registro de cuidadores. Los asistentes también podrán acceder a apoyo alimentario, asesorías sobre Sisbén, Renta Ciudadana, programas de vivienda, subsidios y protección de derechos, así como información sobre cursos del SENA, oportunidades de formación, ayudas humanitarias y otros servicios institucionales.

“Queremos que las cuidadoras y cuidadores aprovechen esta oportunidad para acceder a servicios que muchas veces, por sus responsabilidades diarias, se les dificulta gestionar. Gracias al trabajo articulado de diferentes entidades, estamos acercando estas atenciones a sus comunidades y brindándoles herramientas para su bienestar”, expresó Ana Milena Jiménez, secretaria de Participación y Desarrollo Social.

Estas rutas hacen parte del Sistema Distrital del Cuidado (SIDICU), una estrategia que busca reconocer las labores de cuidado y facilitar el acceso de esta población a servicios y oportunidades. En la última Ruta del Cuidado, realizada el pasado 15 de octubre en Pasacaballos, participaron más de 200 cuidadoras y cuidadores.

La Alcaldía de Cartagena extiende la invitación a las personas cuidadoras de Villa Hermosa y sectores cercanos para que participen y aprovechen la oferta gratuita disponible durante esta actividad.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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