Jaime González es el responsable de toda la tragedia que hay en Coosalud: María José Navarro
La exsuperintendente, María José Navarro habló en 6AM W sobre la intervención a Coosalud y lo que han podido encontrar en materia de cartera.
Jaime González es el responsable de toda la tragedia que hay en Coosalud: María José Navarro
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Alisson Torres Herrera
Comunicadora Social - Periodista Audiovisual egresada de la Universidad Externado de Colombia, con experiencia...