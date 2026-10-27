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27 oct 2026 Actualizado 13:28

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Jaime González es el responsable de toda la tragedia que hay en Coosalud: María José Navarro

La exsuperintendente, María José Navarro habló en 6AM W sobre la intervención a Coosalud y lo que han podido encontrar en materia de cartera.

Jaime González es el responsable de toda la tragedia que hay en Coosalud: María José Navarro

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Alisson Torres Herrera

Alisson Torres Herrera

Comunicadora Social - Periodista Audiovisual egresada de la Universidad Externado de Colombia, con experiencia...

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