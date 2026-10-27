En Cartagena 720 deportistas participan en la edición 30 de los Juegos Interescuelas

Detrás de cada deportista que participa en los XXX Juegos Interescuelas de Cadetes 2026 hay una historia de disciplina, perseverancia y superación. En la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, estas competencias reúnen a jóvenes que encuentran en el deporte una oportunidad para fortalecer sus habilidades, forjar su carácter y consolidar su vocación de servicio al país.

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Es el caso del cadete de segundo año Andrés Bravo, oriundo de Barranquilla, quien cuenta con experiencia en el baloncesto como integrante de la Selección Atlántico y de la preselección Colombia. Su ingreso a la Escuela Naval le permitió integrar su pasión por este deporte con su propósito de convertirse en Oficial de la Armada Nacional. Con el respaldo de su familia y la formación militar y académica que recibe en esta institución, cada entrenamiento representa una oportunidad para avanzar hacia su meta.

“Desde muy pequeño siempre he tenido la vocación de servir. En estos Juegos Interescuelas, para mí es un orgullo poder representar a la Armada Nacional a través de este deporte que amo”, afirmó Bravo.

Por su parte, la cadete cartagenera Natalia Corcho hace parte del seleccionado de atletismo de la Escuela Naval. Aunque inició su formación naval militar sin experiencia previa en esta disciplina, encontró en el atletismo una oportunidad para desarrollar la perseverancia, fortalecer su carácter y descubrir nuevas capacidades.

“Este seleccionado me ha enseñado que los resultados no llegan de un día para otro, sino que, gracias al esfuerzo y a la disciplina, uno puede alcanzar sus objetivos, salir de la zona de confort y ver de lo que es capaz”, señaló Corcho, quien también destaca el orgullo de representar a su familia dentro de la Institución.

Las historias de Andrés y Natalia reflejan el propósito de los XXX Juegos Interescuelas de Cadetes 2026: promover la formación integral de los futuros Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, mediante espacios que fortalecen el liderazgo, la disciplina, el trabajo en equipo y la superación personal.

Más allá de los resultados deportivos, estas competencias resaltan los valores y las capacidades humanas de quienes se preparan para asumir, con honor y compromiso, la misión de proteger y servir a Colombia.

La programación y los resultados de las competencias pueden consultarse en el sitio web www.escuelanaval.edu.co, en el menú Interescuelas 2026.