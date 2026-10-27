El Caribefunk llevará su sonido caribeño a cinco países con la gira ‘Desde el patio’

La música de El Caribefunk volverá a recorrer distintos escenarios de Sudamérica con una nueva gira que llevará a la agrupación colombiana por cinco países entre noviembre de 2026.

El proyecto, titulado Desde el patio, representa el regreso de la banda a esta parte del continente después de dos años sin realizar una travesía musical por la región.

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El recorrido comenzará el próximo 6 de noviembre en Barranquilla y continuará por otras ciudades colombianas antes de cruzar fronteras hacia Perú, Chile, Argentina y Uruguay. Más que una sucesión de conciertos, la banda plantea esta experiencia como una oportunidad para reencontrarse con públicos que han acompañado su crecimiento y descubrir nuevas audiencias a través de su particular mezcla de sonidos.

De acuerdo con el itinerario publicado por la agrupación en su plataforma de prensa, la primera presentación tendrá lugar en La Tarima de Lucho, en Barranquilla. Un día después, el 7 de noviembre, el grupo llegará a Cali, donde actuará en Curador Social Club.

Posteriormente, la banda se presentará en Bogotá los días 9 y 10 de noviembre, en el 4.40 Music Hall. El recorrido internacional comenzará el 12 de noviembre en Lima, Perú, con un concierto en Sargento Pimienta, y seguirá el día 13 en Santiago de Chile, en el Club Chocolate.

Argentina concentrará buena parte de la agenda, con presentaciones en Mendoza, Córdoba, Paraná, Rosario, La Plata, Buenos Aires, Mar del Plata y Bahía Blanca. El cierre de esta etapa está previsto para el 30 de noviembre en Montevideo, Uruguay, en la Sociedad Urbana Villa Dolores.