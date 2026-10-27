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27 oct 2026 Actualizado 23:57

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Desde Frontino, el gobernador pidió a la comunidad que el crimen de Jhady Sofía no quede impune

Andrés Julián Rendón estuvo entregando el volante de la recompensa de 100 millones a la comunidad para capturar al responsable.

Piden que el crimen de Jhady Sofía no quede impune

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Frontino- Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, viajó hasta el municipio de Frontino en el occidente de Antioquia para pedirle a la población que el crimen de la menor Jhady Sofía Osorio Mesa, de 10 años, el pasado 23 de setiembre en la vereda Las Cabras, no quede impune.

El mandatario, en compañía de la alcaldesa Gabriela Rivera, entregó volantes en los que recuerda la recompensa de 100 millones de pesos para quien contribuya con el esclarecimiento de este feminicidio.

“Esperamos que la comunidad, si sabe de alguna información, nos ayude a cazar a ese criminal para que se haga justicia. No, todo no se nos puede convertir en una costumbre las violencias, los vejámenes contra nuestros niños, contra nuestras niñas, y tenemos que esclarecer este hecho como el de Buriticá. Aquí le pedimos una actuación muy decidida y contundente a los operadores judiciales”.

En esta población se realizó un homenaje a la menor acompañado de una eucaristía en la que participó la familia de la menor, la alcaldesa municipal, el gobernador de Antioquia, autoridades locales, además de la comunidad.

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  • Denuncia ciudadana
  • Menores
  • Feminicidio
Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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